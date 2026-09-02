Informe diario: matan a 2 mujeres más en Escuinapa y Mazatlán; 4 homicidios, 2 feminicidios y 18 vehículos robados el martes

Este martes 1 de septiembre se registraron cuatro homicidios dolosos y 2 feminicidios en Sinaloa, pero la Fiscalía reportó solo tres asesinatos en su informe diario al Gobierno Federal.
En Culiacán, restos humanos fueron abandonados junto a la carretera La 12, en la sindicatura de Costa Rica, Culiacán; los restos en avanzado estado de descomposición fueron hallados junto a un lado del carril que transita de oriente a poniente, sobre el puente que conecta con la carretera Culiacán-El Dorado.
También, un hombre fue asesinado a balazos dentro de una casa en Las Cascadas, Culiacán; más tarde fue identificado como Agapito “N”, de 50 años de edad.
En Mazatlán, dejaron un cuerpo mutilado dentro de una maleta y con mensaje en Villa Unión; fue abandonada durante la madrugada en un paradero para traileros, a la altura de la colonia Flor de Mayo, sobre la carretera Libre Mazatlán-Matamoros. También en el puerto, una mujer fue hallada asesinada en un motel ubicado por la Rafael Buelna.
Por otro lado, un hombre fue asesinado afuera de un abarrote en Villa Unión, en Mazatlán; la víctima fue atacada desde un vehículo en movimiento en calles de la Colonia Margarita Maza de Juárez y permanece sin identificar.
En Escuinapa, un ataque a balazos fue perpetrado contra dos mujeres;
Verónica “N” murió en el lugar y Glenda “L”, de 28 años, resultó herida; ambas presentaban impactos de bala en el rostro.
En otros hechos, dos hombres fueron detenidos tras una persecución y enfrentamiento con militares en Salvador Alvarado; el Ejército aseguró una camioneta, un arma corta, droga y ponchallantas luego de un intercambio de disparos en Álamo de los Montoya; se descarta el abatimiento de una persona.
Con estos datos, la proyección para septiembre es de 186 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 18 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 780 muertes violentas y 4 mil 315 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 1 de septiembre de 2026 es de:
◉ 3,785 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,315 personas privadas de la libertad (6.0 diarios)
◉ 12,395 vehículos robados (17.1 diarios)
◉ 3,910 personas detenidas (5.5 diarios)
◉ 211 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 6 muertes violentas para un promedio de 6.0 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 1 de septiembre de 2026 se han abierto 3 mil 069 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 315 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 18 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 18.0 diarios.