Informe diario: matan a 2 mujeres más en Escuinapa y Mazatlán; 4 homicidios, 2 feminicidios y 18 vehículos robados el martes

Este martes 1 de septiembre se registraron cuatro homicidios dolosos y 2 feminicidios en Sinaloa, pero la Fiscalía reportó solo tres asesinatos en su informe diario al Gobierno Federal.

En Culiacán, restos humanos fueron abandonados junto a la carretera La 12, en la sindicatura de Costa Rica, Culiacán; los restos en avanzado estado de descomposición fueron hallados junto a un lado del carril que transita de oriente a poniente, sobre el puente que conecta con la carretera Culiacán-El Dorado.

También, un hombre fue asesinado a balazos dentro de una casa en Las Cascadas, Culiacán; más tarde fue identificado como Agapito “N”, de 50 años de edad.

En Mazatlán, dejaron un cuerpo mutilado dentro de una maleta y con mensaje en Villa Unión; fue abandonada durante la madrugada en un paradero para traileros, a la altura de la colonia Flor de Mayo, sobre la carretera Libre Mazatlán-Matamoros. También en el puerto, una mujer fue hallada asesinada en un motel ubicado por la Rafael Buelna.

Por otro lado, un hombre fue asesinado afuera de un abarrote en Villa Unión, en Mazatlán; la víctima fue atacada desde un vehículo en movimiento en calles de la Colonia Margarita Maza de Juárez y permanece sin identificar.

En Escuinapa, un ataque a balazos fue perpetrado contra dos mujeres;

Verónica “N” murió en el lugar y Glenda “L”, de 28 años, resultó herida; ambas presentaban impactos de bala en el rostro.

En otros hechos, dos hombres fueron detenidos tras una persecución y enfrentamiento con militares en Salvador Alvarado; el Ejército aseguró una camioneta, un arma corta, droga y ponchallantas luego de un intercambio de disparos en Álamo de los Montoya; se descarta el abatimiento de una persona.

Con estos datos, la proyección para septiembre es de 186 muertes violentas.