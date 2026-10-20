Informe diario: matan a 2 mujeres más en Mazatlán; 5 homicidios, 2 feminicidios y 9 vehículos robados

Este lunes 19 de octubre se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa, entre ellos dos feminicidios. En Culiacán, un hombre fue hallado asesinado a balazos a la orilla de un dren en Zona Dorada; el fallecido presentaba impactos por proyectil de arma de fuego en la zona del torso, y se encontraba tendido boca arriba debajo de unos árboles.

También, un ataque a balazos dejó un muerto y un herido en Prados del Sol, en Culiacán; el fallecido fue identificado como Berlín, de 20 años y quedó tendido boca arriba a la orilla de la banqueta y fue reconocido en el sitio por sus familiares.

Ya por la noche, asesinaron a balazos a un hombre en un expendio de cerveza de la colonia 21 de Marzo, en Culiacán; los presuntos responsables iban a bordo de una camioneta de color gris, quienes huyeron sin ser ubicados. La víctima se llamaba Sergio y tenía 27 años.

Mientras que en Mazatlán, un hombre fue baleado en una plaza comercial de la Marina Mazatlán y murió camino al hospital; hombres armados le dispararon contra la víctima cuando se disponía a abordar un automóvil; aunque escapó, quedó malherido y murió tras ser trasladado al hospital.

Por otro lado, hallaron el cuerpo de un hombre envuelto en una sábana en la colonia Mazatlan II. Policías municipales que atendieron el reporte de un bulto extraño, llegaron al lugar y confirmaron que se trataba del cuerpo de un hombre joven, con pocas horas de haber muerto. La víctima fue identificada como Juan Carlos de 24 años, era empleado de un autobaño.

En Escuinapa, asesinaron a balazos a un joven deportista de 19 años en Palmillas; Luis Fernando, de 19 años, fue asesinado la noche del domingo, cuando circulaba en una motocicleta y una persona armada le marcó el alto, pero su asesinato se reportó hasta el lunes por la mañana. El joven era conocido en la comunidad por destacar en el ámbito deportivo.

Un enfrentamiento entre militares y civiles armados dejó dos abatidos en La Palma, Navolato; la agresión contra elementos militares derivó en una persecución que terminó en la Colonia Fidel Gutiérrez, donde aseguraron una camioneta con placas de Estados Unidos, armas de fuego y equipo táctico.Además, asesinaron a otra mujer a balazos en la colonia Lomas del Ébano en Mazatlán; la víctima no ha sido identificada pero vestía short naranja con cuadros cafés, calcetas azules, tenis negros y blusa gris.

En el mismo sentido, asesinaron a balazos a una mujer en el fraccionamiento San Joaquín, en Mazatlán; la víctima se encontraba montada sobre una moto cuando descubrió a sus atacantes e intentó huir de ellos, pero fue alcanzada por las balas.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 16 casos en octubre.