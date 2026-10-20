Informe diario: matan a 2 mujeres más en Mazatlán; 5 homicidios, 2 feminicidios y 9 vehículos robados

Este lunes 19 de octubre se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa, entre ellos dos feminicidios. En Culiacán, un hombre fue hallado asesinado a balazos a la orilla de un dren en Zona Dorada; el fallecido presentaba impactos por proyectil de arma de fuego en la zona del torso, y se encontraba tendido boca arriba debajo de unos árboles.
También, un ataque a balazos dejó un muerto y un herido en Prados del Sol, en Culiacán; el fallecido fue identificado como Berlín, de 20 años y quedó tendido boca arriba a la orilla de la banqueta y fue reconocido en el sitio por sus familiares.
Ya por la noche, asesinaron a balazos a un hombre en un expendio de cerveza de la colonia 21 de Marzo, en Culiacán; los presuntos responsables iban a bordo de una camioneta de color gris, quienes huyeron sin ser ubicados. La víctima se llamaba Sergio y tenía 27 años.
Mientras que en Mazatlán, un hombre fue baleado en una plaza comercial de la Marina Mazatlán y murió camino al hospital; hombres armados le dispararon contra la víctima cuando se disponía a abordar un automóvil; aunque escapó, quedó malherido y murió tras ser trasladado al hospital.
Por otro lado, hallaron el cuerpo de un hombre envuelto en una sábana en la colonia Mazatlan II. Policías municipales que atendieron el reporte de un bulto extraño, llegaron al lugar y confirmaron que se trataba del cuerpo de un hombre joven, con pocas horas de haber muerto. La víctima fue identificada como Juan Carlos de 24 años, era empleado de un autobaño.
En Escuinapa, asesinaron a balazos a un joven deportista de 19 años en Palmillas; Luis Fernando, de 19 años, fue asesinado la noche del domingo, cuando circulaba en una motocicleta y una persona armada le marcó el alto, pero su asesinato se reportó hasta el lunes por la mañana. El joven era conocido en la comunidad por destacar en el ámbito deportivo.
Un enfrentamiento entre militares y civiles armados dejó dos abatidos en La Palma, Navolato; la agresión contra elementos militares derivó en una persecución que terminó en la Colonia Fidel Gutiérrez, donde aseguraron una camioneta con placas de Estados Unidos, armas de fuego y equipo táctico.Además, asesinaron a otra mujer a balazos en la colonia Lomas del Ébano en Mazatlán; la víctima no ha sido identificada pero vestía short naranja con cuadros cafés, calcetas azules, tenis negros y blusa gris.
En el mismo sentido, asesinaron a balazos a una mujer en el fraccionamiento San Joaquín, en Mazatlán; la víctima se encontraba montada sobre una moto cuando descubrió a sus atacantes e intentó huir de ellos, pero fue alcanzada por las balas.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 16 casos en octubre.
Con estos datos, octubre proyecta para cerrar con 225 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó nueve nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 4 mil 070 muertes violentas y 4 mil 525 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 19 de octubre de 2026 es de:
◉ 4,070 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,525 personas privadas de la libertad (5.9 diarios)
◉ 12,732 vehículos robados (16.5 diarios)
◉ 4,033 personas detenidas (5.3 diarios)
◉ 214 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre se han registrado 130 muertes violentas para un promedio de 7.2 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 19 de octubre de 2026 se han abierto 3 mil 154 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 525 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en octubre se han registrado 134 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 7.1 diarios.