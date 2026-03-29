Informe diario: matan a 2 policías municipales en Culiacán; 4 homicidios, 2 hallazgos en fosas y 5 vehículos robados el sábado

Este viernes 27 de marzo se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue asesinada en el fraccionamiento Santa Rocío, se llamaba Juan Carlos y tenía 50 años; y otra persona murió tras un ataque a balazos en el fraccionamiento Infonavit Humaya.

En Culiacán, dos policías municipales fueron asesinados en el libramiento Benito Juárez; cuyo caso quedó registrado por la Fiscalía como “homicidio por agresión a la autoridad”. La SSPyTM confirmó el asesinato e identificó a los elementos como Raúl Ernesto y Carlos Manuel, con 2 y 17 años en la corporación, respectivamente, quienes fueron interceptados y agredidos a bordo de un vehículo Honda negro este sábado.

También, la Fiscalía informó sobre el hallazgo de dos osamentas: una localizada en camino de terracería que conduce a la presa El Peñón, en Escuinapa, y la otra localizada con restos óseos en el interior, en El Verde, Concordia.

Otro cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado por la autopista Mazatlán-Culiacán pero éste no fue incluido en su reporte diario por la FGE. Se trata de un empresario frutero de Mazatlán que había sido privado de la libertad.

Con estos datos, marzo se proyecta para cerrar con 120 homicidios.