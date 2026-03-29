Informe diario: matan a 2 policías municipales en Culiacán; 4 homicidios, 2 hallazgos en fosas y 5 vehículos robados el sábado

Este viernes 27 de marzo se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue asesinada en el fraccionamiento Santa Rocío, se llamaba Juan Carlos y tenía 50 años; y otra persona murió tras un ataque a balazos en el fraccionamiento Infonavit Humaya.
En Culiacán, dos policías municipales fueron asesinados en el libramiento Benito Juárez; cuyo caso quedó registrado por la Fiscalía como “homicidio por agresión a la autoridad”. La SSPyTM confirmó el asesinato e identificó a los elementos como Raúl Ernesto y Carlos Manuel, con 2 y 17 años en la corporación, respectivamente, quienes fueron interceptados y agredidos a bordo de un vehículo Honda negro este sábado.
También, la Fiscalía informó sobre el hallazgo de dos osamentas: una localizada en camino de terracería que conduce a la presa El Peñón, en Escuinapa, y la otra localizada con restos óseos en el interior, en El Verde, Concordia.
Otro cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado por la autopista Mazatlán-Culiacán pero éste no fue incluido en su reporte diario por la FGE. Se trata de un empresario frutero de Mazatlán que había sido privado de la libertad.
Con estos datos, marzo se proyecta para cerrar con 120 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía agregó cinco denuncias.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 020 asesinatos y 3 mil 536 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 28 de marzo de 2026 es de:
◉ 3,020 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,536 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 10,400 vehículos robados (18.4 diarios)
◉ 3,399 personas detenidas (6.0 diarios)
◉ 183 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en marzo se han registrado 107 homicidios para un promedio de 3.8 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 28 de marzo de 2026 se han abierto 2 mil 671 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 536 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en marzo se han registrado 466 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 16.6 diarios.