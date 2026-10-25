Informe diario: matan a agente estatal en Mazatlán: 3 homicidios, 2 cuerpos y 3 vehículos robados el sábado

Este sábado 24 de octubre se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. En Mazatlán, asesinaron a balazos al propietario y mecánico de un taller de motos; hombres armados a bordo de una motocicleta llegaron al taller y le dispararon a quemarropa al mecánico; se llamaba Manuel y tenía 55 años.

También, mataron en Mazatlán a un supervisor operativo de C4i; fue elemento de Protección Civil municipal; los hechos se registraron a unos metros de su domicilio en el fraccionamiento San Fernando. La víctima fue identificada como Yehovan.

Al mediodía y también en el puerto, localizaron un cuerpo embolsado entre basura en Pradera Dorada III; el hallazgo ocurrió en el mismo sitio donde el pasado 12 de septiembre fueron abandonados los cadáveres de una pareja.

Además, un hombre fue herido a balazos en el acceso de playa de la Zona Dorada, en Mazatlán; la víctima se encontraba sentado a unos metros del arco de bienvenida a esa zona de la playa, cuando fue atacado por varios balazos.

Por la noche, una pareja fue detenida en las inmediaciones del Parque Bonfil, transportaban un cadáver en el automóvil; elementos de la Marina localizaron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición durante una revisión.

En Culiacán, asesinaron a un hombre en la Prolongación de la Avenida Obregón; la víctima fue bajada de un vehículo y atacada a balazos sobre la vialidad, cerca de Los Mezcales. En el lugar trascendió que sería alguien de nombre Abraham, de 53 años de edad.

En Ahome, hallaron a un interno sin vida dentro del Penal de Goros II; el deceso se registró durante la mañana de este sábado en el área federal del centro penitenciario; la identidad y causas de muerte se mantienen bajo investigación.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 19 casos en octubre.