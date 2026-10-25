Informe diario: matan a agente estatal en Mazatlán: 3 homicidios, 2 cuerpos y 3 vehículos robados el sábado

Este sábado 24 de octubre se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. En Mazatlán, asesinaron a balazos al propietario y mecánico de un taller de motos; hombres armados a bordo de una motocicleta llegaron al taller y le dispararon a quemarropa al mecánico; se llamaba Manuel y tenía 55 años.
También, mataron en Mazatlán a un supervisor operativo de C4i; fue elemento de Protección Civil municipal; los hechos se registraron a unos metros de su domicilio en el fraccionamiento San Fernando. La víctima fue identificada como Yehovan.
Al mediodía y también en el puerto, localizaron un cuerpo embolsado entre basura en Pradera Dorada III; el hallazgo ocurrió en el mismo sitio donde el pasado 12 de septiembre fueron abandonados los cadáveres de una pareja.
Además, un hombre fue herido a balazos en el acceso de playa de la Zona Dorada, en Mazatlán; la víctima se encontraba sentado a unos metros del arco de bienvenida a esa zona de la playa, cuando fue atacado por varios balazos.
Por la noche, una pareja fue detenida en las inmediaciones del Parque Bonfil, transportaban un cadáver en el automóvil; elementos de la Marina localizaron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición durante una revisión.
En Culiacán, asesinaron a un hombre en la Prolongación de la Avenida Obregón; la víctima fue bajada de un vehículo y atacada a balazos sobre la vialidad, cerca de Los Mezcales. En el lugar trascendió que sería alguien de nombre Abraham, de 53 años de edad.
En Ahome, hallaron a un interno sin vida dentro del Penal de Goros II; el deceso se registró durante la mañana de este sábado en el área federal del centro penitenciario; la identidad y causas de muerte se mantienen bajo investigación.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 19 casos en octubre.
Con estos datos, octubre proyecta para cerrar con 218 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó tres nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 4 mil 101 muertes violentas y 4 mil 525 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 24 de octubre de 2026 es de:
◉ 4,101 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,525 personas privadas de la libertad (5.8 diarios)
◉ 12,781 vehículos robados (16.5 diarios)
◉ 4,048 personas detenidas (5.3 diarios)
◉ 214 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre se han registrado 169 muertes violentas para un promedio de 7.0 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 24 de octubre de 2026 se han abierto 3 mil 154 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 525 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículo
En robo de vehículo, en octubre se han registrado 174 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 7.3 diarios.