Informe diario: matan a comerciante en pleno centro de Culiacán; 5 homicidios, 1 cuerpo y 6 vehículos robados

Este viernes 13 de noviembre se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa. En Mazatlán y apenas pasada la medianoche, un joven motociclista fue asesinado a balazos en las calles de la Colonia Juárez. Según reportes, los hechos ocurrieron a las 00:30 horas, el occiso se llamaba Manuel y tenía 19 años.

Mientras que en Culiacán, hallaron sin vida a un joven en Villa Bonita, Culiacán; Briayan Omar, de 26 años, había sido privado de la libertad el 11 de noviembre en Villa Bonita y fue localizado sin vida este viernes sobre una banqueta de Villa Universidad, acompañado de un mensaje pintado con aerosol sobre su cuerpo.

Más tarde, asesinaron a balazos a un hombre en pleno Centro de Culiacán. La víctima quedó sin vida en el cruce de Aquiles Serdán y Miguel Hidalgo, en el Centro, en medio del operativo de seguridad desplegado tras la Feria Internacional del Libro. La víctima fue identificada después como comerciante ferretero, se llamaba José Alfredo y tenía 54 años.

Luego, un hombre fue asesinado a balazos al interior de un departamento ubicado en el tercer nivel de un edificio multifamiliar de la colonia Infonavit Playas, en Mazatlán, luego de que hombres armados ingresaran hasta su vivienda y le dispararan. Fue asesinado frente a una mujer y un menor de edad.

Ya por la noche, balearon a un hombre afuera de su vivienda en el Infonavit Playas, en Mazatlán. La víctima, Edgar Paul, de 38 años, fue trasladada a recibir atención médica tras el ataque registrado este viernes, sin embargo, horas después se reportó su fallecimiento.

Además, hombres armados dispararon contra la fachada de una vivienda en el fraccionamiento Los Tabachines, en Mazatlán. El ataque se registró a las 14:30 horas, sobre la avenida del Sol, casi esquina con Tabachines, donde de acuerdo a los primeros reportes, hombres armados descendieron de un automóvil y dispararon ráfagas de armas largas contra la vivienda. Tras el ataque, la fachada del domicilio resultó afectada, así como dos vehículos: un automóvil hatchback y una camioneta Ford Explorer en color blanco.

Por la tarde, un cuerpo en estado de descomposición fue localizado sobre la carretera estatal que conduce a la comunidad de Mármol. El hallazgo se reportó a las 16:53 horas a través del C4i, donde se informó sobre el cadáver de un hombre tirado cerca de un árbol, entre el monte, a la altura del kilómetro 1 de la carretera estatal a Mármol, que se desprende de la Maxipista Mazatlán-Culiacán.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman diez casos en noviembre para un promedio de 0.77 mujeres asesinadas por día.