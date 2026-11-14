Informe diario: matan a comerciante en pleno centro de Culiacán; 5 homicidios, 1 cuerpo y 6 vehículos robados

Este viernes 13 de noviembre se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa. En Mazatlán y apenas pasada la medianoche, un joven motociclista fue asesinado a balazos en las calles de la Colonia Juárez. Según reportes, los hechos ocurrieron a las 00:30 horas, el occiso se llamaba Manuel y tenía 19 años.
Mientras que en Culiacán, hallaron sin vida a un joven en Villa Bonita, Culiacán; Briayan Omar, de 26 años, había sido privado de la libertad el 11 de noviembre en Villa Bonita y fue localizado sin vida este viernes sobre una banqueta de Villa Universidad, acompañado de un mensaje pintado con aerosol sobre su cuerpo.
Más tarde, asesinaron a balazos a un hombre en pleno Centro de Culiacán. La víctima quedó sin vida en el cruce de Aquiles Serdán y Miguel Hidalgo, en el Centro, en medio del operativo de seguridad desplegado tras la Feria Internacional del Libro. La víctima fue identificada después como comerciante ferretero, se llamaba José Alfredo y tenía 54 años.
Luego, un hombre fue asesinado a balazos al interior de un departamento ubicado en el tercer nivel de un edificio multifamiliar de la colonia Infonavit Playas, en Mazatlán, luego de que hombres armados ingresaran hasta su vivienda y le dispararan. Fue asesinado frente a una mujer y un menor de edad.
Ya por la noche, balearon a un hombre afuera de su vivienda en el Infonavit Playas, en Mazatlán. La víctima, Edgar Paul, de 38 años, fue trasladada a recibir atención médica tras el ataque registrado este viernes, sin embargo, horas después se reportó su fallecimiento.
Además, hombres armados dispararon contra la fachada de una vivienda en el fraccionamiento Los Tabachines, en Mazatlán. El ataque se registró a las 14:30 horas, sobre la avenida del Sol, casi esquina con Tabachines, donde de acuerdo a los primeros reportes, hombres armados descendieron de un automóvil y dispararon ráfagas de armas largas contra la vivienda. Tras el ataque, la fachada del domicilio resultó afectada, así como dos vehículos: un automóvil hatchback y una camioneta Ford Explorer en color blanco.
Por la tarde, un cuerpo en estado de descomposición fue localizado sobre la carretera estatal que conduce a la comunidad de Mármol. El hallazgo se reportó a las 16:53 horas a través del C4i, donde se informó sobre el cadáver de un hombre tirado cerca de un árbol, entre el monte, a la altura del kilómetro 1 de la carretera estatal a Mármol, que se desprende de la Maxipista Mazatlán-Culiacán.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman diez casos en noviembre para un promedio de 0.77 mujeres asesinadas por día.
Con estos datos, noviembre proyecta para cerrar con 173 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó seis nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 4 mil 208 muertes violentas y 4 mil 656 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 13 de noviembre de 2026 es de:
◉ 4,208 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,656 personas privadas de la libertad (5.9 diarios)
◉ 12,913 vehículos robados (16.2 diarios)
◉ 4,090 personas detenidas (5.2 diarios)
◉ 221 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.3 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 75 muertes violentas para un promedio de 5.8 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 13 de noviembre de 2026 se han abierto 3 mil 223 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 656 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículo
En robo de vehículo, en noviembre se han registrado 82 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 6.3 diarias.