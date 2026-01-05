Informe diario: matan a director de Tránsito de Culiacán; 6 homicidios ayer y 109 vehículos robados este enero

Este domingo 4 de enero se registraron seis homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en la colonia Diana Laura Riojas de Colosio, en las inmediaciones del Parque 87; otra en la colonia Jesús Valdez, una más en la colonia Antonio Nakayama y otra sobre un camino de terracería en la sindicatura de Tepuche.

Se informa además sobre el hallazgo de un motociclista asesinado en la colonia Paseo Alameda, en Culiacán, hecho que quedó asentado por la Fiscalía como “homicidio por enfrentamiento”.

Otro hombre, herido el día 3 de enero en la colonia Urbi Villas del Prado, en Culiacán, falleció en el hospital.

Además, esta mañana, el Director de Tránsito Municipal, Francisco Javier Zazueta, fue atacado a balazos cuando salía de su domicilio en la sindicatura de Aguaruto, muriendo posteriormente cuando era trasladado al Hospital General.

Con estos datos, enero se proyecta con 232 homicidios, en un arranque de año más violento que el año anterior.