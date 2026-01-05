Informe diario: matan a director de Tránsito de Culiacán; 6 homicidios ayer y 109 vehículos robados este enero

Este domingo 4 de enero se registraron seis homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en la colonia Diana Laura Riojas de Colosio, en las inmediaciones del Parque 87; otra en la colonia Jesús Valdez, una más en la colonia Antonio Nakayama y otra sobre un camino de terracería en la sindicatura de Tepuche.
Se informa además sobre el hallazgo de un motociclista asesinado en la colonia Paseo Alameda, en Culiacán, hecho que quedó asentado por la Fiscalía como “homicidio por enfrentamiento”.
Otro hombre, herido el día 3 de enero en la colonia Urbi Villas del Prado, en Culiacán, falleció en el hospital.
Además, esta mañana, el Director de Tránsito Municipal, Francisco Javier Zazueta, fue atacado a balazos cuando salía de su domicilio en la sindicatura de Aguaruto, muriendo posteriormente cuando era trasladado al Hospital General.
Con estos datos, enero se proyecta con 232 homicidios, en un arranque de año más violento que el año anterior.
El Secretariado Federal agregó 84 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 617 asesinatos y 2 mil 984 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 4 de enero de 2026 es de:
◉ 2,617 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,984 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 9,117 vehículos robados (18.9 diarios)
◉ 2,017 personas detenidas (4.2 diarios)
◉ 164 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero se han registrado 30 homicidios para un promedio de 7.5 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 4 de enero de 2026 se han abierto 2 mil 447 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 984 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en diciembre se han registrado 109 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 27.3 diarios.