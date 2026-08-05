Informe diario: matan a influencer en vivo en Culiacán; 9 homicidios y 9 vehículos robados

Este martes 4 de agosto se registraron nueve homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo cinco. Dos personas fueron localizadas maniatadas y asesinadas sobre la carretera Estatal 15 libre a Mazatlán, no han sido identificados pero así estaban vestidos.
También en Mazatlán, los cuerpos de una mujer y un hombre, esposados y con huellas de violencia, fueron localizados la tarde de este martes en un camino de terracería que conduce al Basurón Municipal; pero no fueron incluidos en el reporte diario de la FGE.
Otro caso ocurrido en el puerto y que tampoco fue incluido en el reporte diario de la FGE fue el fallecimiento de una mujer que resultó baleada antier tras un ataque armado en el fraccionamiento Pradera Dorada V de Mazatlán.
También en el panteón de Urías de Mazatlán fue asesinado un hombre pero la FGE tampoco lo incluyó en su reporte; el ataque ocurrió a las 23.30 horas en la colonia Alborada.
En Culiacán, una persona fue localizada asesinada y envuelta en cobijas sobre la carretera que conduce de la comunidad de Los Mayos a Tamazula; otra, un creador de contenido de nombre César Gastélum, fue asesinada en el bulevar Enrique Sánchez Alonso mientras realizaba una transmisión en vivo, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos; y una más fue hallada asesinada en la jardín del Centro de Ciencias, en la colonia Villa Universidad.
Con estos datos, agosto proyecta para cerrar con 155 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó nueve nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 647 muertes violentas y 4 mil 273 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 4 de agosto de 2026 es de:
◉ 3,647 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,273 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 12,139 vehículos robados (17.5 diarios)
◉ 3,783 personas detenidas (5.5 diarios)
◉ 209 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 20 muertes violentas para un promedio de 5.0 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 4 de agosto de 2026 se han abierto 3 mil 009 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 273 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en agosto se han registrado 35 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 8.8 diarios.