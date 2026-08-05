Informe diario: matan a influencer en vivo en Culiacán; 9 homicidios y 9 vehículos robados

Este martes 4 de agosto se registraron nueve homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo cinco. Dos personas fueron localizadas maniatadas y asesinadas sobre la carretera Estatal 15 libre a Mazatlán, no han sido identificados pero así estaban vestidos.

También en Mazatlán, los cuerpos de una mujer y un hombre, esposados y con huellas de violencia, fueron localizados la tarde de este martes en un camino de terracería que conduce al Basurón Municipal; pero no fueron incluidos en el reporte diario de la FGE.

Otro caso ocurrido en el puerto y que tampoco fue incluido en el reporte diario de la FGE fue el fallecimiento de una mujer que resultó baleada antier tras un ataque armado en el fraccionamiento Pradera Dorada V de Mazatlán.

También en el panteón de Urías de Mazatlán fue asesinado un hombre pero la FGE tampoco lo incluyó en su reporte; el ataque ocurrió a las 23.30 horas en la colonia Alborada.

En Culiacán, una persona fue localizada asesinada y envuelta en cobijas sobre la carretera que conduce de la comunidad de Los Mayos a Tamazula; otra, un creador de contenido de nombre César Gastélum, fue asesinada en el bulevar Enrique Sánchez Alonso mientras realizaba una transmisión en vivo, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos; y una más fue hallada asesinada en la jardín del Centro de Ciencias, en la colonia Villa Universidad.

Con estos datos, agosto proyecta para cerrar con 155 muertes violentas.