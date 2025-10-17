Informe diario: matan a Mayor de Fuerzas Especiales; 7 homicidios, 2 restos óseos y 25 vehículos robados

Este jueves 16 de octubre se registraron siete homicidios en Sinaloa. Una persona fue asesinada en Las Coloradas, en Culiacán; otra falleció en un hospital de la capital del estado tras resultar lesionada en hechos ocurridos en el Ayuntamiento de Navolato tras una persecución donde también resultó herida una menor de 14 años; además, los restos de dos personas desmembradas fueron localizados en Agua Caliente de Gárate, en Concordia
También se reporta la localización de un cráneo humano a la orilla de la carretera Costa Rica a Pueblo Nuevo, en Culiacán; asimismo, se registró el hallazgo de restos óseos por un camino en la localidad de Sarabia, en Sinaloa de Leyva.
Dos personas más fueron halladas asesinadas a un costado de la carretera México 24, en Badiraguato, así como de una persona sin vida y envuelta en bolsas en un predio agrícola ubicado entre la sindicatura de San Pedro y el ejido Balbuena, en Navolato; la Fiscalía dijo que la causa de muerte de las tres personas aún está pendiente por determinar.
Por la mañana, un Mayor de Fuerzas Especiales del Ejército cayó en la comunidad de Tepuche tras ser atacados por civiles armados, el hecho dejó dos elementos más heridos.
Con estos datos, la proyección de homicidios para octubre es de 155.
Por otro lado, el Secretariado Federal agregó 25 nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 171 asesinatos y 2 mil 120 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 16 de octubre de 2025 es de:
◉ 2,171 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,120 personas privadas de la libertad (5.3 diarios)
◉ 7,754 vehículos robados (19.2 diarios)
◉ 1,798 personas detenidas (4.5 diarios)
◉ 132 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.7 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre se han registrado 84 homicidios para un promedio de 5.3 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 15 de octubre de 2025 se han abierto 2 mil 120 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 564 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en octubre se han registrado 284 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 17.8 diarios.