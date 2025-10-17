Informe diario: matan a Mayor de Fuerzas Especiales; 7 homicidios, 2 restos óseos y 25 vehículos robados

Este jueves 16 de octubre se registraron siete homicidios en Sinaloa. Una persona fue asesinada en Las Coloradas, en Culiacán; otra falleció en un hospital de la capital del estado tras resultar lesionada en hechos ocurridos en el Ayuntamiento de Navolato tras una persecución donde también resultó herida una menor de 14 años; además, los restos de dos personas desmembradas fueron localizados en Agua Caliente de Gárate, en Concordia

También se reporta la localización de un cráneo humano a la orilla de la carretera Costa Rica a Pueblo Nuevo, en Culiacán; asimismo, se registró el hallazgo de restos óseos por un camino en la localidad de Sarabia, en Sinaloa de Leyva.

Dos personas más fueron halladas asesinadas a un costado de la carretera México 24, en Badiraguato, así como de una persona sin vida y envuelta en bolsas en un predio agrícola ubicado entre la sindicatura de San Pedro y el ejido Balbuena, en Navolato; la Fiscalía dijo que la causa de muerte de las tres personas aún está pendiente por determinar.

Por la mañana, un Mayor de Fuerzas Especiales del Ejército cayó en la comunidad de Tepuche tras ser atacados por civiles armados, el hecho dejó dos elementos más heridos.

Con estos datos, la proyección de homicidios para octubre es de 155.