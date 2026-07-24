Informe diario: matan a músico en Mazatlán; 7 homicidios y 8 vehículos robados el jueves

Este jueves 23 de julio se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en una vivienda de la colonia Progreso, fue identificado como Geudacio de 28 años.
En Mazatlán, tres personas fueron asesinadas en un domicilio en la colonia Valles del Ejido, uno de ellos fue identificado como Darcy Zatarain, productor y músico; tres hombres más murieron tras ser atacados a balazos en un autolavado en el fraccionamiento Puesta del Sol, dos de ellos eran hermanos y fueron identificados como Carlos y Jorge, de 17 y 22 años respectivamente.
En otros hechos, dos hombres fueron detenidos y armas aseguradas tras una persecución y tiroteo al norte de Culiacán.
Con estos datos, julio proyecta para cerrar con 155 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó ocho nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 604 muertes violentas y 4 mil 167 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 23 de julio de 2026 es de:
◉ 3,604 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,167 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)
◉ 12,049 vehículos robados (17.7 diarios)
◉ 3,746 personas detenidas (5.5 diarios)
◉ 207 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.7 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en julio se han registrado 115 muertes violentas para un promedio de 5.0 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 23 de julio de 2026 se han abierto 2 mil 981 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 167 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en julio se han registrado 215 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 9.3 diarios.