Informe diario: matan a otra mujer en Mazatlán; 4 homicidios, 1 feminicidio y 10 vehículos robados el martes

Este martes 3 de noviembre se registraron 4 homicidios dolosos y un feminicidio en Sinaloa. En Mazatlán, por la mañana asesinaron a balazos a un hombre afuera de su vivienda en la colonia Azteca; se llamaba Daniel Alberto y tenía 45 años; se encontraba en el porche de su casa cuando hombres armados arribaron y le dispararon en varias ocasiones hasta privarlo de la vida.

Ya por la noche, un joven de aproximadamente 25 años de edad fue asesinado con disparos de arma de fuego la noche de este martes en la comunidad de El Roble, también en Mazatlán; el hecho se registró a las 20:00 horas, justo frente al arco de entrada de la comunidad, donde de acuerdo a los primeros reportes, la víctima quedó sin vida entre la maleza.

También, una mujer fue acribillada a balazos y murió en el lugar en la colonia Montuosa; el hecho se registró a las 22:00 horas, en el cruce de la avenida Juan Carrasco y la calle Tamaulipas, donde de acuerdo a los primeros reportes, la víctima fue atacada a balazos por sujetos armados. Se trata de la segunda mujer asesinada del mes.

Además, otra mujer resultó gravemente lesionada tras ser atacada a balazos en el Infonavit Jabalíes; el hecho se registró sobre el andador Domingo Rubí casi esquina con el andador Carlos Quintanilla, donde de acuerdo a los primeros reportes, la víctima fue interceptada por dos motociclistas armados que la esperaban afuera de su casa y al verla llegar le dispararon en múltiples ocasiones. La lesionada fue identificada como Sandra Leticia, de 66 años de edad, quien se desempeña como coreógrafa de comparsas del Carnaval de Mazatlán.

Mientras que en Culiacán, un jugador de softbol identificado como Heriberto, de 36 años de edad, murió asesinado a balazos en el estacionamiento de unas canchas del sector Humaya al norte de Culiacán; el difunto fue reconocido en el lugar de los hechos por sus familiares como vecino del sector Barrancos.

También, un hombre identificado como Fernando, de 52 años de edad y conocido como “El Pichis”, murió tras ser baleado afuera de unos departamentos en el sector Infonavit Las Flores, en Culiacán; el hecho ocurrió sobre la calle D, cerca de unas canchas de fútbol rápido de la zona, cuando la víctima se encontraba en un edificio de departamentos.

En otros hechos, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que los tres sujetos detenidos como posibles responsables del ataque a balazos contra militares en la Feria Ganadera de Culiacán, estarían ligados a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Uno de ellos es menor de edad.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman dos casos en noviembre.