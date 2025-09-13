Informe diario: matan a otro policía y a 2 mujeres; 9 homicidios y 16 autos robados el viernes

Este viernes 12 de septiembre se registraron nueve homicidios en Sinaloa. En Navolato, una persona fue localizada asesinada sobre la carretera Navolato–Caimancito, a la altura de La Cofradía de La Loma, y otra más en la sindicatura de Sataya.
En Culiacán, una persona fue encontrada asesinada en el Centro y, derivado de los mismos hechos, otra en la colonia Miguel Alemán. También, un policía estatal falleció en un hospital luego de haber resultado herida en la colonia Agrarista Mexicana, y otra más fue localizada en la colonia Providencia.
Por otra parte, en Culiacán se reportó la localización de dos mujeres asesinadas, una en la colonia Plutarco Elías Calles y otra, de oficio estilista, en la colonia Costa del Sol.
En Elota, una persona fue encontrada sobre la carretera Maxipista Culiacán–Mazatlán.
Por otro lado, el ejército reportó el abatimiento de dos civiles armados tras un enfrentamiento en Tepuche, al norte de Culiacán.
Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 140.
Por otro lado, la Fiscalía agregó 16 nuevos robos de vehículos en la zona centro.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula mil 997 asesinatos y mil 968 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 12 de septiembre de 2025 es de:
1,997 homicidios dolosos (5.4 diarios)
1,968 personas privadas de la libertad (5.3 diarios)
7,108 vehículos robados (19.3 diarios)
1,703 personas detenidas (4.6 diarios)
115 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en septiembre se han registrado 56 homicidios para un promedio de 4.7 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 10 de septiembre de 2025 se han abierto mil 968 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 417 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 230 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 19.2 diarios.