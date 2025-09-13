Informe diario: matan a otro policía y a 2 mujeres; 9 homicidios y 16 autos robados el viernes

Este viernes 12 de septiembre se registraron nueve homicidios en Sinaloa. En Navolato, una persona fue localizada asesinada sobre la carretera Navolato–Caimancito, a la altura de La Cofradía de La Loma, y otra más en la sindicatura de Sataya.

En Culiacán, una persona fue encontrada asesinada en el Centro y, derivado de los mismos hechos, otra en la colonia Miguel Alemán. También, un policía estatal falleció en un hospital luego de haber resultado herida en la colonia Agrarista Mexicana, y otra más fue localizada en la colonia Providencia.

Por otra parte, en Culiacán se reportó la localización de dos mujeres asesinadas, una en la colonia Plutarco Elías Calles y otra, de oficio estilista, en la colonia Costa del Sol.

En Elota, una persona fue encontrada sobre la carretera Maxipista Culiacán–Mazatlán.

Por otro lado, el ejército reportó el abatimiento de dos civiles armados tras un enfrentamiento en Tepuche, al norte de Culiacán.

Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 140.