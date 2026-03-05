Informe diario: matan a pasajero de taxi en Culiacán; 3 homicidios y 32 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 4 de marzo se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada y parcialmente quemada en la colonia Bosques del Álamo, se llamaba José Wilfredo y tenía 40 años; otra más fue asesinada tras un ataque a balazos en el fraccionamiento Villa Bonita y en el que también resultó herida una mujer; y un hombre más fue asesinando en la colonia Bugambilias, era pasajero de un taxi de plataforma y fue identificado como Juan, de 20 años, el conductor también resultó herido.
Por otro lado, el presunto asesino de la madre buscadora Rubí Patricia de Mazatlán, fue presentado antes las autoridades y tuvo su primera audiencia, en la que reveló que asesinó a su víctima en presencia de su hija de 6 años y luego hurgó entre los cajones de la vivienda para robar un par de celulares y una tablet; ya fue imputado por parte de la FGE por el delito de feminicidio agravado.
También, ya por la noche, familiares confirmaron la identificación de dos mineros entre los hallazgos de los 15 cuerpos en la fosa de El Verde, en Concordia; con esto, quedan pendientes tres trabajadores de esa mina por localizar.
Con estos datos, marzo se proyecta para cerrar con 171 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 32 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 935 asesinatos y 3 mil 473 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 4 de marzo de 2026 es de:
◉ 2,935 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,473 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 10,032 vehículos robados (18.5 diarios)
◉ 3,313 personas detenidas (6.1 diarios)
◉ 170 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.3 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en marzo se han registrado 22 homicidios para un promedio de 5.5 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 4 de marzo de 2026 se han abierto 2 mil 626 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 473 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en marzo se han registrado 98 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 24.5 diarios.