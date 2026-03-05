Informe diario: matan a pasajero de taxi en Culiacán; 3 homicidios y 32 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 4 de marzo se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada y parcialmente quemada en la colonia Bosques del Álamo, se llamaba José Wilfredo y tenía 40 años; otra más fue asesinada tras un ataque a balazos en el fraccionamiento Villa Bonita y en el que también resultó herida una mujer; y un hombre más fue asesinando en la colonia Bugambilias, era pasajero de un taxi de plataforma y fue identificado como Juan, de 20 años, el conductor también resultó herido.

Por otro lado, el presunto asesino de la madre buscadora Rubí Patricia de Mazatlán, fue presentado antes las autoridades y tuvo su primera audiencia, en la que reveló que asesinó a su víctima en presencia de su hija de 6 años y luego hurgó entre los cajones de la vivienda para robar un par de celulares y una tablet; ya fue imputado por parte de la FGE por el delito de feminicidio agravado.

También, ya por la noche, familiares confirmaron la identificación de dos mineros entre los hallazgos de los 15 cuerpos en la fosa de El Verde, en Concordia; con esto, quedan pendientes tres trabajadores de esa mina por localizar.

Con estos datos, marzo se proyecta para cerrar con 171 homicidios.