Informe diario: matan a Perla de 20 años en Escuinapa; 5 homicidios, 1 osamenta y 9 vehículos robados el viernes

Este viernes 14 de agosto se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en la colonia Lomas de Tamazula, se llamaba Dionicio y tenía 56 años; y otra en Infonavit Barrancos.

En Mazatlán, una persona fue asesinada en un domicilio en la invasión San Antonio, se desconoce su identidad hasta ahora; y otra, el propietario de una vivienda, fue asesinado en la colonia Klein.

También en el puerto, un hombre fue herido a balazos por un par de motociclistas cuando estaba frente a un domicilio en la colonia Sánchez Celis; lo trasladaron de urgencia a un hospital.

En Escuinapa, una mujer de nombre Perla fue asesinada en plena colonia Centro, tenía 20 años.

Por otro lado, el Colectivo Por las Voces Sin Justicia reportó la localización de dos hallazgos sobre la carretera estatal que conduce a Playa Ceuta, en La Cruz de Elota; sin embargo la FGE consignó oficialmente solo una osamenta hasta ahora.

En otros hechos, un tráiler que presuntamente transportaba armas entre forraje fue asegurado por las autoridades en la Avenida Delfín de Mazatlán.

Con estos datos, agosto proyecta para cerrar con 140 muertes violentas.