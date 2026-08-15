Informe diario: matan a Perla de 20 años en Escuinapa; 5 homicidios, 1 osamenta y 9 vehículos robados el viernes

Este viernes 14 de agosto se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en la colonia Lomas de Tamazula, se llamaba Dionicio y tenía 56 años; y otra en Infonavit Barrancos.
En Mazatlán, una persona fue asesinada en un domicilio en la invasión San Antonio, se desconoce su identidad hasta ahora; y otra, el propietario de una vivienda, fue asesinado en la colonia Klein.
También en el puerto, un hombre fue herido a balazos por un par de motociclistas cuando estaba frente a un domicilio en la colonia Sánchez Celis; lo trasladaron de urgencia a un hospital.
En Escuinapa, una mujer de nombre Perla fue asesinada en plena colonia Centro, tenía 20 años.
Por otro lado, el Colectivo Por las Voces Sin Justicia reportó la localización de dos hallazgos sobre la carretera estatal que conduce a Playa Ceuta, en La Cruz de Elota; sin embargo la FGE consignó oficialmente solo una osamenta hasta ahora.
En otros hechos, un tráiler que presuntamente transportaba armas entre forraje fue asegurado por las autoridades en la Avenida Delfín de Mazatlán.
Con estos datos, agosto proyecta para cerrar con 140 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó nueve nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 690 muertes violentas y 4 mil 291 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 14 de agosto de 2026 es de:
◉ 3,690 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,291 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)
◉ 12,205 vehículos robados (17.3 diarios)
◉ 3,847 personas detenidas (5.5 diarios)
◉ 209 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 63 muertes violentas para un promedio de 4.5 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 14 de agosto de 2026 se han abierto 3 mil 037 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 291 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en agosto se han registrado 101 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 7.2 diarios.