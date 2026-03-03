Informe diario: militares liberan a uno en Escuinapa; 7 homicidios, 2 hallazgos en fosas y 16 vehículos robados el lunes

Este lunes 2 de marzo se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en el fraccionamiento Las Cerezas; otra persona asesinada y envuelta en plástico en la sindicatura de Costa Rica; una más fue asesinada en la colonia Cumbres del Águila; y dos jóvenes murieron asesinados tras un ataque a balazos en el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, uno fue identificado por sus familiares como Jonathan de 19 años.
También se reportó el hallazgo de una persona en la carretera libre Culiacán–Mazatlán, perteneciente al municipio de San Ignacio, y otra en el poblado El Trébol, en Escuinapa.
Se informa además sobre el hallazgo de una osamenta en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato; así como la localización de otra osamenta en el poblado El Verde, en el municipio de Concordia.
En otro hechos, elementos del Ejército Mexicano rescataron a una persona en el Rincón Verde, Escuinapa, tras un operativo donde detuvieron a cinco civiles y aseguraron armas largas y municiones en el norte del municipio
Con estos datos, marzo se proyecta para cerrar con 264 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 16 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 930 asesinatos y 3 mil 351 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 2 de marzo de 2026 es de:
◉ 2,930 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,351 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 10,000 vehículos robados (18.5 diarios)
◉ 3,310 personas detenidas (6.1 diarios)
◉ 170 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en marzo se han registrado 17 homicidios para un promedio de 8.5 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 2 de marzo de 2026 se han abierto 2 mil 626 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 351 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en marzo se han registrado 66 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 33 diarios.