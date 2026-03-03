Informe diario: militares liberan a uno en Escuinapa; 7 homicidios, 2 hallazgos en fosas y 16 vehículos robados el lunes

Este lunes 2 de marzo se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en el fraccionamiento Las Cerezas; otra persona asesinada y envuelta en plástico en la sindicatura de Costa Rica; una más fue asesinada en la colonia Cumbres del Águila; y dos jóvenes murieron asesinados tras un ataque a balazos en el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, uno fue identificado por sus familiares como Jonathan de 19 años.

También se reportó el hallazgo de una persona en la carretera libre Culiacán–Mazatlán, perteneciente al municipio de San Ignacio, y otra en el poblado El Trébol, en Escuinapa.

Se informa además sobre el hallazgo de una osamenta en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato; así como la localización de otra osamenta en el poblado El Verde, en el municipio de Concordia.

En otro hechos, elementos del Ejército Mexicano rescataron a una persona en el Rincón Verde, Escuinapa, tras un operativo donde detuvieron a cinco civiles y aseguraron armas largas y municiones en el norte del municipio

Con estos datos, marzo se proyecta para cerrar con 264 homicidios.