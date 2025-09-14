Informe diario: queman hotel y balean sindicatura en Altata; 10 homicidios el sábado

Este sábado 13 de septiembre se registraron diez homicidios en Sinaloa. En Culiacán, se registró la localización de una persona asesinada en la colonia Francisco Alarcón, otra en la colonia Emiliano Zapata y una más, de oficio velador, sobre la carretera La 20, en la sindicatura de Costa Rica.

En Navolato, una persona fue hallada asesinada en la colonia Ciudades Hermanas.

En Mazatlán, una persona murió en un hospital tras haber recibido atención médica por hechos registrados en la colonia Benito Juárez.

En Culiacán se localizó una mujer fue asesinada en la colonia Benito Juárez; mientras que en Navolato, en Isla Cortés, Altata, una maestra murió en el fuego cruzado de un ataque armado que dejó también un hotel quemado y una caseta turística y las instalaciones de la Sindicatura baleadas.

También se abrió otra carpeta de investigación por el delito de muerte, correspondiente a una persona localizada en la zona rural de El Fuerte, Sinaloa.

Además, en Culiacán, dos personas murieron en un hospital luego de recibir atención médica por hechos registrados el 12 de septiembre en la colonia Agrarista Mexicana, uno de ellos menor de edad. Ese mismo día, otra persona ingresó a un hospital y perdió la vida tras haber resultado herida en la colonia Providencia.

Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 152, con lo que Sinaloa perdería la tendencia descendente en este delito.