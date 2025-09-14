Informe diario: queman hotel y balean sindicatura en Altata; 10 homicidios el sábado

Este sábado 13 de septiembre se registraron diez homicidios en Sinaloa. En Culiacán, se registró la localización de una persona asesinada en la colonia Francisco Alarcón, otra en la colonia Emiliano Zapata y una más, de oficio velador, sobre la carretera La 20, en la sindicatura de Costa Rica.
En Navolato, una persona fue hallada asesinada en la colonia Ciudades Hermanas.
En Mazatlán, una persona murió en un hospital tras haber recibido atención médica por hechos registrados en la colonia Benito Juárez.
En Culiacán se localizó una mujer fue asesinada en la colonia Benito Juárez; mientras que en Navolato, en Isla Cortés, Altata, una maestra murió en el fuego cruzado de un ataque armado que dejó también un hotel quemado y una caseta turística y las instalaciones de la Sindicatura baleadas.
También se abrió otra carpeta de investigación por el delito de muerte, correspondiente a una persona localizada en la zona rural de El Fuerte, Sinaloa.
Además, en Culiacán, dos personas murieron en un hospital luego de recibir atención médica por hechos registrados el 12 de septiembre en la colonia Agrarista Mexicana, uno de ellos menor de edad. Ese mismo día, otra persona ingresó a un hospital y perdió la vida tras haber resultado herida en la colonia Providencia.
Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 152, con lo que Sinaloa perdería la tendencia descendente en este delito.
Por otro lado, la Fiscalía agregó 4 nuevos robos de vehículos en la zona centro.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 007 asesinatos y mil 979 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 13 de septiembre de 2025 es de:
2,007 homicidios dolosos (5.4 diarios)
1,979 personas privadas de la libertad (5.3 diarios)
7,112 vehículos robados (19.2 diarios)
1,703 personas detenidas (4.6 diarios)
115 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en septiembre se han registrado 56 homicidios para un promedio de 5.1 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 13 de septiembre de 2025 se han abierto mil 979 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 417 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 234 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 18 diarios.