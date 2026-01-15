Informe diario: robo de vehículo en su punto más alto de la guerra, 23.1 diarios en enero; además de 8 homicidios el miércoles

El Secretariado Federal agregó 37 nuevos robos de vehículos.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 673 asesinatos y 3 mil 136 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 14 de enero de 2026 es de: ◉ 2,673 homicidios dolosos (5.4 diarios) ◉ 3,136 personas privadas de la libertad (6.4 diarios) ◉ 9,331 vehículos robados (19.0 diarios) ◉ 2,038 personas detenidas (4.2 diarios) ◉ 168 personas abatidas

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos. COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.

Homicidios dolosos Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.3 asesinatos diarios.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero se han registrado 86 homicidios para un promedio de 6.1 diarios.

Privaciones de la libertad Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 14 de enero de 2026 se han abierto 2 mil 482 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 136 denuncias ante la FGE.