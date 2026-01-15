Informe diario: robo de vehículo en su punto más alto de la guerra, 23.1 diarios en enero; además de 8 homicidios el miércoles

Este miércoles 14 de enero se registraron ocho homicidios en Sinaloa y así reportó la Fiscalía al Secretariado Federal. En Navolato, una persona de nombre Sebastián, fue localizada asesinada en el ejido Buenos Aires y otra en la sindicatura de Villa Juárez.
En Culiacán, una persona, identificada como Pedro Armando, fue encontrada asesinada dentro de su domicilio en la colonia Rivera del Humaya; otra, de oficio limpiavidrios, fue asesinada en el Desarrollo Urbano Tres Ríos; una más en la colonia San Rafael y dos personas más identificadas como Mauro y Alejandro en la colonia Lomas del Magisterio durante un ataque a balazos que dejó también una tercera persona herida.
En Ahome, una riña familiar dejó una persona asesinada y una mujer herida con arma blanca en el ejido La Fortuna.
Con estos datos, enero se proyecta con 190 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 37 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 673 asesinatos y 3 mil 136 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 14 de enero de 2026 es de:
◉ 2,673 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,136 personas privadas de la libertad (6.4 diarios)
◉ 9,331 vehículos robados (19.0 diarios)
◉ 2,038 personas detenidas (4.2 diarios)
◉ 168 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.3 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero se han registrado 86 homicidios para un promedio de 6.1 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 14 de enero de 2026 se han abierto 2 mil 482 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 136 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en enero se han registrado 323 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 23.1 diarios.