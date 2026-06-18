Informe diario: se queman casas en invasión de Mazatlán; 4 homicidios, 1 osamenta en Elota y 28 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 17 de junio se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en la colonia San Juan, se llamaba Adán y tenía 44 años; otra murió tras un ataque a balazos en la colonia Lázaro Cárdenas, hasta el momento no ha sido identificado; una persona falleció a raíz de una agresión armada en el fraccionamiento Los Ángeles, fue identificado como Eric David de 31 años; y una más fue asesinada en la colonia Valles del Sol, se llamaba Reyes y tenía 28 años, en ese mismo hecho, otro joven de 26 años resultó herido.
También en Culiacán, un hombre fue atacado a balazos en la colonia Francisco Villa y tuvo que resguardarse en otra vivienda hasta ser atendido.
Por otro lado, FGE informó de la localización de una osamenta en El Espinal, municipio de Elota, Sinaloa.
En otros hechos, un fuerte incendio consumió al menos cinco viviendas construidas con madera y lámina en el asentamiento irregular conocido como Invasión Casa Redonda, ubicado al sur de Mazatlán; no se ha definido la causa del siniestro.
Con estos datos, junio proyecta para cerrar con 148 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 28 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 414 asesinatos y 3 mil 982 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 17 de junio de 2026 es de:
◉ 3,414 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,982 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 11,598 vehículos robados (17.9 diarios)
◉ 3,674 personas detenidas (5.7 diarios)
◉ 194 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en junio se han registrado 84 muertes violentas para un promedio de 4.9 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 17 de junio de 2026 se han abierto 2 mil 894 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 982 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en junio se han registrado 254 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 14.9 diarios.