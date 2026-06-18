Informe diario: se queman casas en invasión de Mazatlán; 4 homicidios, 1 osamenta en Elota y 28 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 17 de junio se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en la colonia San Juan, se llamaba Adán y tenía 44 años; otra murió tras un ataque a balazos en la colonia Lázaro Cárdenas, hasta el momento no ha sido identificado; una persona falleció a raíz de una agresión armada en el fraccionamiento Los Ángeles, fue identificado como Eric David de 31 años; y una más fue asesinada en la colonia Valles del Sol, se llamaba Reyes y tenía 28 años, en ese mismo hecho, otro joven de 26 años resultó herido.

También en Culiacán, un hombre fue atacado a balazos en la colonia Francisco Villa y tuvo que resguardarse en otra vivienda hasta ser atendido.

Por otro lado, FGE informó de la localización de una osamenta en El Espinal, municipio de Elota, Sinaloa.

En otros hechos, un fuerte incendio consumió al menos cinco viviendas construidas con madera y lámina en el asentamiento irregular conocido como Invasión Casa Redonda, ubicado al sur de Mazatlán; no se ha definido la causa del siniestro.

Con estos datos, junio proyecta para cerrar con 148 muertes violentas.