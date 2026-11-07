Informe diario: vinculan a proceso a feminicida de Guardia Nacional; 5 homicidios, 1 cuerpo y 7 vehículos robados el viernes

Este viernes 6 de noviembre se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. En Mazatlán, hombres armados mataron a balazos a un joven en la colonia Azteca; le dispararon en varias ocasiones; se llamaba Brandon, de 22 años. Tras el asesinato policías persiguieron a los presuntos agresores. Hubo intercambio de balazos antes de interceptarlos en Casa Redonda, donde uno fue detenido y otros escaparon.

Relacionado con el hecho anterior, el cuerpo de un hombre fue localizado al interior de un estanque ubicado al final de la calle Rosarito, en la colonia Casa Redonda. El hallazgo se reportó alrededor de las 17:15 horas luego de que vecinos de la zona detectaron que del agua sobresalía la extremidad inferior de una persona y dieron aviso a las autoridades. Trascendió que horas antes, alrededor de las 12:00 horas de este mismo viernes, en ese dicho lugar había quedado embancado un vehículo en el que viajaban hombres armados, quienes presuntamente participaron en el asesinato de Brandon.

Luego, un hombre fue asesinado a balazos dentro de una vivienda en el Fraccionamiento Lomas del Mar, en Mazatlán, la tarde de este viernes 6 de noviembre. La persona asesinada fue identificada como Jonatan Simón, de 35 años, y vestía al momento del ataque una playera tipo polo de color rojo, short y tenis negros.

Además, por la mañana se confirmó que Edwin murió tras resultar herido en un ataque a balazos en el Infonavit Playas, en Mazatlán. El joven, quien presuntamente contaba con ficha de desaparición, desde mayo de 2023, murió la madrugada de este viernes a consecuencia de las heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Este caso no fue incluido en el conteo diario de homicidios reportado al Gabinete Federal.

Mientras que en Culiacán, un ataque a balazos cobró la vida de un hombre identificado como Nabor en las inmediaciones del Fraccionamiento Rincón del Parque, en el sur de la ciudad. Los hechos se reportaron aproximadamente a las 19:20 horas sobre la calle Cuarto Poder, en las cercanías con la Avenida Constituyente J. Natividad Macías. Según los primeros informes, la víctima se encontraba afuera de una vivienda cuando fue interceptada por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

También en Culiacán, la privación de la libertad de una persona en el sector Industrial El Palmito desencadenó una persecución que terminó con un hombre detenido, la incautación de armas en el vehículo, y el rescate del plagiado. Tras la movilización policial y militar por diversos sectores de la capital sinaloense, el vehículo perseguido se impactó contra otro. Ahí, dos o tres hombres alcanzaron a huir, y las corporaciones detuvieron solo a uno.

Ya casi a la medianoche, otro hombre fue hallado atado y asesinado en la colonia Toledo Corro de Culiacán, el occiso fue identificado más tarde como Jesús.

En otros hechos, Erick fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el feminicidio de su esposa Christian Ziboney, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 2 de noviembre en un domicilio de la Colonia Alturas del Sur, en Culiacán.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman tres casos en noviembre.