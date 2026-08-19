Informe diario: 3 mujeres asesinadas en un día en Sinaloa; 7 homicidios y 6 vehículos robados el martes

Este martes 18 de agosto se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa. En Mazatlán, un joven fue asesinado en el fraccionamiento Pradera Dorada II, se llamaba Diego y tenía apenas 22 años; un hombre fue hallado emplayado y asesinado en la colonia Puesta del Sol; otro hombre fue asesinado dentro de una vivienda por motociclistas armados en el fraccionamiento Costa Dorada; y otra fue asesinada al abordar una motocicleta en la colonia Villas del Sol.
También, en Culiacán una mujer fue asesinada dentro una vivienda en la colonia Las Cucas, se llamaba Elida y tenía 39 años; otra mujer fue hallada asesinada sobre la carretera México 15, en Mazatlán; y otra fue asesinada a balazos en la invasión Presa del Valle, en Mazatlán.
En otros hechos, en Culiacán un ataque armado dejó una persona herida en Infonavit Las Flores, en Culiacán; lo que generó fuerte movilización policial y militar tras escucharse disparos en el sector.
Con estos datos, agosto proyecta para cerrar con 152 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó seis nuevos robos de vehículos el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 715 muertes violentas y 4 mil 297 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 18 de agosto de 2026 es de:
◉ 3,715 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,297 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)
◉ 12,234 vehículos robados (17.3 diarios)
◉ 3,856 personas detenidas (5.5 diarios)
◉ 209 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.0 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 88 muertes violentas para un promedio de 4.9 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 18 de agosto de 2026 se han abierto 3 mil 049 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 297 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en agosto se han registrado 130 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 7.2 diarios.