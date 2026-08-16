Informe diario: agarran a 2 con camión y arsenal en Mazatlán; 8 homicidios y sin reporte de vehículos robados el viernes

Este sábado 15 de agosto se registraron ocho homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo siete. En Culiacán, un hombre de nombre José fue asesinado afuera de su casa en la colonia El Mirador; dos personas fueron asesinadas dentro de un vehículo en la colonia Centro, frente al Palacio de Gobierno, a pesar de ser un punto con fuerte presencia militar y policial; un joven de 29 años fue asesinado en el campo El Diez, se llamaba Jesús Alberto; y dos personas más fueron asesinadas en un expendio de cerveza en la colonia Infonavit Barrancos, se llamaban Jorge y Javier, éste último empleado del lugar.
En Mazatlán, un hombre murió y otro quedó herido tras un ataque a balazos en el Fovissste Playa Azul según el reporte de la FGE, aunque extraoficialmente Noroeste consiguió la versión de que también falleció.
También en Mazatlán, se reportó el fallecimiento en el hospital de un hombre que había resultado herido en el Fraccionamiento Santa Elena el pasado domingo 9 de agosto, pero su caso no fue incluido en el reporte diario de la FGE.
Además, dos mujeres y un hombre resultaron heridos en dos ataques a balazos ocurridos de manera simultánea en Mazatlán, uno en la colonia Montuosa y otro en el Infonavit Jabalíes.
En otros hechos, un par de hombres fueron detenidos tras asegurarles un camión con un arsenal dentro en la Av. Delfín de Mazatlán; traían 19 armas largas y más de mil cargadores.
Con estos datos, agosto proyecta para cerrar con 147 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México no agregó nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 698 muertes violentas y 4 mil 292 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 15 de agosto de 2026 es de:
◉ 3,698 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,292 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)
◉ 12,205 vehículos robados (17.3 diarios)
◉ 3,849 personas detenidas (5.5 diarios)
◉ 209 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 71 muertes violentas para un promedio de 4.7 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 15 de agosto de 2026 se han abierto 3 mil 037 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 292 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en agosto se han registrado 101 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 6.7 diarios.