Informe diario: agarran a 2 con camión y arsenal en Mazatlán; 8 homicidios y sin reporte de vehículos robados el viernes

Este sábado 15 de agosto se registraron ocho homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo siete. En Culiacán, un hombre de nombre José fue asesinado afuera de su casa en la colonia El Mirador; dos personas fueron asesinadas dentro de un vehículo en la colonia Centro, frente al Palacio de Gobierno, a pesar de ser un punto con fuerte presencia militar y policial; un joven de 29 años fue asesinado en el campo El Diez, se llamaba Jesús Alberto; y dos personas más fueron asesinadas en un expendio de cerveza en la colonia Infonavit Barrancos, se llamaban Jorge y Javier, éste último empleado del lugar.

En Mazatlán, un hombre murió y otro quedó herido tras un ataque a balazos en el Fovissste Playa Azul según el reporte de la FGE, aunque extraoficialmente Noroeste consiguió la versión de que también falleció.

También en Mazatlán, se reportó el fallecimiento en el hospital de un hombre que había resultado herido en el Fraccionamiento Santa Elena el pasado domingo 9 de agosto, pero su caso no fue incluido en el reporte diario de la FGE.

Además, dos mujeres y un hombre resultaron heridos en dos ataques a balazos ocurridos de manera simultánea en Mazatlán, uno en la colonia Montuosa y otro en el Infonavit Jabalíes.

En otros hechos, un par de hombres fueron detenidos tras asegurarles un camión con un arsenal dentro en la Av. Delfín de Mazatlán; traían 19 armas largas y más de mil cargadores.

Con estos datos, agosto proyecta para cerrar con 147 muertes violentas.