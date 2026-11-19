Este miércoles 18 de noviembre se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. En Mazatlán, Salomón, de 27 años, chofer de un camión urbano de la ruta Parque Bonfil, fue asesinado a balazos cuando se encontraba al volante de la unidad, en pleno Centro de la ciudad. En el ataque, un pasajero resultó herido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. La agresión se registró alrededor de las 13:00 horas de este miércoles, sobre la calle Aquiles Serdán, en el cruce con 16 de Septiembre, frente al Mercado de las Flores.

También, una pareja fue atacada con disparos de arma de fuego en la colonia Felipe Ángeles, en Mazatlán, dejando como saldo un hombre sin vida y una mujer herida; tras el ataque, Walter “N”, de 35 años de edad, perdió la vida, mientras que Ana Karen”N”, de 33 años, resultó con heridas de bala y fue trasladada por paramédicos de Bomberos Veteranos a un hospital para recibir atención médica.

Además, un joven fue herido de bala en el porche de su casa en la colonia Ampliación Loma Bonita, en Mazatlán; se encontraba sentado sobre un sofá en el porche de su casa cuando fue atacado con un disparo perpetrado por otro hombre que se dio a la fuga.

En el mismo sentido, persiguieron y balearon a un hombre en la colonia Libertad de Expresión, en Mazatlán; Gonzalo, de 38 años, logró refugiarse en una vivienda tras recibir al menos tres disparos de cuatro motociclistas armados.

Mientras que en Culiacán, asesinaron a tiros al encargado de hotel junto al Mercadito, en el Centro. El hecho ocurrió dentro del hotel sobre la calle Hermenegildo Galeana, entre Benito Juárez y Miguel Hidalgo, en donde en el mes de mayo mataron a un hombre y dejaron un cerdo de peluche junto al cuerpo del fallecido. El occiso fue identificado como José Ángel.

Ya por la noche, Fernando, un hombre de 56 años, fue hallado sin vida al final de una brecha de terracería junto a una parcela agrícola, en las inmediaciones del Campo Cinco y Medio, en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán. De acuerdo con reportes de familiares, Fernando salió a trabajar durante la mañana, y sus colegas avisaron sobre el extravío en el transcurso del día. Al emprender la búsqueda, recibieron un reporte anónimo que los llevó a dar con la ubicación en donde encontraron a la víctima, con aparentes heridas por impactos de bala.

En otros hechos, un operativo implementado por elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República (FGR) en el fraccionamiento Sábalo Country, en Mazatlán, dejó como resultado el aseguramiento de armamento, droga y tres vehículos con reporte de robo. De acuerdo con un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, durante las acciones fueron aseguradas un arma larga, un arma corta, tres cargadores y 110 cartuchos útiles, además de 30 kilogramos de marihuana y 781 dosis del mismo enervante.

También, elementos del Ejército Mexicano aseguraron 2 mil 278 pastillas de fentanilo y dosis de cocaína durante recorridos de seguridad en la colonia Proyecto Alfa, en Culiacán. El aseguramiento fue informado por autoridades federales, que no precisaron las circunstancias en las que localizaron las drogas ni el sitio específico donde se encontraban. Tampoco se informó si hubo personas detenidas durante el operativo.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman trece casos en noviembre para un promedio de 0.72 mujeres asesinadas por día.