Informe diario: asesinan a 2 mujeres más en Mazatlán y Culiacán; 7 homicidios, 2 feminicidios y 7 vehículos robados el viernes

Este jueves 24 de septiembre se registraron nueve homicidios dolosos en Sinaloa, entre ellos el de dos mujeres, una en la sindicatura de Villa Unión, en Mazatlán y otra en la sindicatura de Tepuche, Culiacán.

En Culiacán, una mujer fue asesinada en la sindicatura de Tepuche; respondía al nombre de Erika Guadalupe de 31 años. El asesinato ocurrió en el patio de su casa cerca del crucero conocido como la “Y”.

También, tres hombres fueron asesinados tras un ataque a balazos en un domicilio del fraccionamiento Urbivilla del Sol, al sur de Culiacán; más tarde fueron identificados como José de Jesús, de 55 años; Aníbal, de 39 años; y un tercero conocido con el alias de “El Caimán”; sus cuerpos quedaron en la sala de la casa.

También, mataron a balazos a ‘El Negro’ dentro de unos departamentos del Infonavit Las Flores, en Culiacán; a Jorge Luis lo asesinaron a balazos en la planta alta de un edificios; sus agresores llegaron al sitio en una motocicleta.

En Mazatlán, una mujer fue asesinada en la sindicatura de Villa Unión, fue identificada como Angélica. Con este homicidio, suman nueve mujeres privadas de la vida en el puerto.

Además, mataron a un hombre e hirieron a una mujer en un ataque armado del fraccionamiento Colinas del Real en Mazatlán. La pareja circulaba en una motocicleta cuando fue atacada a balazos.Murió también en el hospital uno de los hombres atacados a balazos en la Sánchez Celis, en Mazatlán. La víctima ingresó inconsciente y con múltiples heridas de bala; el segundo lesionado fue identificado como Óscar Manuel, de 52 años.

En Escuinapa, un hombre de nombre Pedro fue asesinado a balazos a fuera de su casa en la colonia Ampliación Juárez de la cabecera municipal.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 21 casos en lo que va de Septiembre.