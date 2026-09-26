Informe diario: asesinan a 2 mujeres más en Mazatlán y Culiacán; 7 homicidios, 2 feminicidios y 7 vehículos robados el viernes

Este jueves 24 de septiembre se registraron nueve homicidios dolosos en Sinaloa, entre ellos el de dos mujeres, una en la sindicatura de Villa Unión, en Mazatlán y otra en la sindicatura de Tepuche, Culiacán.
En Culiacán, una mujer fue asesinada en la sindicatura de Tepuche; respondía al nombre de Erika Guadalupe de 31 años. El asesinato ocurrió en el patio de su casa cerca del crucero conocido como la “Y”.
También, tres hombres fueron asesinados tras un ataque a balazos en un domicilio del fraccionamiento Urbivilla del Sol, al sur de Culiacán; más tarde fueron identificados como José de Jesús, de 55 años; Aníbal, de 39 años; y un tercero conocido con el alias de “El Caimán”; sus cuerpos quedaron en la sala de la casa.
También, mataron a balazos a ‘El Negro’ dentro de unos departamentos del Infonavit Las Flores, en Culiacán; a Jorge Luis lo asesinaron a balazos en la planta alta de un edificios; sus agresores llegaron al sitio en una motocicleta.
En Mazatlán, una mujer fue asesinada en la sindicatura de Villa Unión, fue identificada como Angélica. Con este homicidio, suman nueve mujeres privadas de la vida en el puerto.
Además, mataron a un hombre e hirieron a una mujer en un ataque armado del fraccionamiento Colinas del Real en Mazatlán. La pareja circulaba en una motocicleta cuando fue atacada a balazos.Murió también en el hospital uno de los hombres atacados a balazos en la Sánchez Celis, en Mazatlán. La víctima ingresó inconsciente y con múltiples heridas de bala; el segundo lesionado fue identificado como Óscar Manuel, de 52 años.
En Escuinapa, un hombre de nombre Pedro fue asesinado a balazos a fuera de su casa en la colonia Ampliación Juárez de la cabecera municipal.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 21 casos en lo que va de Septiembre.
Con estos datos, la proyección para septiembre es de 141 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó ocho nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 901 muertes violentas y 4 mil 424 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 25 de septiembre de 2026 es de:
◉ 3,901 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,424 personas privadas de la libertad (5.9 diarios)
◉ 12,587 vehículos robados (16.9 diarios)
◉ 3,988 personas detenidas (5.4 diarios)
◉ 211 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 122 muertes violentas para un promedio de 4.9 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 25 de septiembre de 2026 se han abierto 3 mil 120 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 424 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 200 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 8.0 diarios.