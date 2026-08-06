Informe diario: atacan viviendas en Mazatlán; 2 homicidios y 3 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 4 de agosto se registraron dos homicidios dolosos en Sinaloa. En Mazatlán, la Fiscalía incluyo el asesinato de un hombre al interior del Panteón de Urías, en el fraccionamiento Alborada, que no había incluido en el reporte de ayer.
Y en Culiacán, una persona fue asesinada dentro de un vehículo en la colonia Las Quintas, fue identificado como Rafael y era oriundo de Navolato. Además, un joven de nombre Carlos Humberto fue atacado a balazos en la colonia San Rafael.
En otros hechos, en Mazatlán continúa la ola violenta pues se registró un ataque con un explosivo lanzado a una vivienda en la colonia Nuevo Milenio, no se reportaron víctimas. También en el puerto, un motociclista fue herido a balazos en el Infonavit Jabalíes, fue trasladado al hospital. Además, hombres armados balearon un automóvil tras allanar una vivienda en Los Laureles.
En Los Mochis, una mujer fue atacada por su expareja a cuchilladas y frente a sus hijos, la mujer fue trasladada al hospital para ser atendida y permanece grave.
Con estos datos, agosto proyecta para cerrar con 130 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó tres nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 648 muertes violentas y 4 mil 275 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 4 de agosto de 2026 es de:
◉ 3,648 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,275 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 12,142 vehículos robados (17.5 diarios)
◉ 3,783 personas detenidas (5.5 diarios)
◉ 209 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 21 muertes violentas para un promedio de 4.2 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 5 de agosto de 2026 se han abierto 3 mil 015 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 275 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en agosto se han registrado 38 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 7.6 diarios.