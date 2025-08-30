Informe diario: ataque en Hospital Civil, 11 homicidios y 18 vehículos robados el viernes

Este viernes 29 de agosto se registraron 11 homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue hallada asesinada y con mensaje en la colonia Recursos Hidráulicos, una cabeza humana fue hallada en la sindicatura de Tepuche y dos personas más fueron asesinadas en un camino de terracería de la misma sindicatura. También se reportó a una persona asesinada en la colonia 8 de Febrero y tres más murieron tras un ataque armado afuera del Hospital Civil de Tierra Blanca; por la noche, un menor de 15 años fue asesinado en la colonia Los Pinos.

En Navolato, dos personas fueron encontradas asesinadas en un camino que conduce del poblado San Remigio al Potrero de Sataya.

Con estos datos, la proyección de asesinatos para agosto de 2025 es de 127.