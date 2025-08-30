Informe diario: ataque en Hospital Civil, 11 homicidios y 18 vehículos robados el viernes

Este viernes 29 de agosto se registraron 11 homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue hallada asesinada y con mensaje en la colonia Recursos Hidráulicos, una cabeza humana fue hallada en la sindicatura de Tepuche y dos personas más fueron asesinadas en un camino de terracería de la misma sindicatura. También se reportó a una persona asesinada en la colonia 8 de Febrero y tres más murieron tras un ataque armado afuera del Hospital Civil de Tierra Blanca; por la noche, un menor de 15 años fue asesinado en la colonia Los Pinos.
En Navolato, dos personas fueron encontradas asesinadas en un camino que conduce del poblado San Remigio al Potrero de Sataya.
Con estos datos, la proyección de asesinatos para agosto de 2025 es de 127.
Por otro lado, el Secretariado federal agregó 18 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula mil 929 asesinatos y mil 907 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 29 de agosto de 2025 es de:
◉ 1,929 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 1,907 personas privadas de la libertad (5.4 diarios)
◉ 6,828 vehículos robados (19.2 diarios)
◉ 1,638 personas detenidas (4.6 diarios)
◉ 111 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.7 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va de agosto se registraron 119 homicidios para un promedio de 4.1 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 26 de agosto de 2025 se han abierto mil 908 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 254 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en agosto se han registrado 423 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 14.6 diarios.