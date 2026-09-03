Informe diario: atentan contra Coordinador de PC en Mazatlán; 4 homicidios, 2 feminicidios y 6 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 2 de septiembre se registraron cuatro homicidios dolosos y dos feminicidios en Sinaloa. En Culiacán, un estudiante de la Facultad de Contaduría de la UAS de 17 años, fue asesinado en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, se llamaba Junior Alexis y había sido privado de la libertad en junio pasado.

Además, otra mujer fue asesinada en Culiacán; el crimen ocurrió s en la Colonia Providencia, en un domicilio que ya registra antecedentes de violencia con tres personas asesinadas en hechos previos. Es la cuarta mujer asesinada en lo que va de septiembre.

En Mazatlán, una pareja fue hallada asesinada bajo un puente de Prados del Sol; las víctimas no han sido identificadas.

Además, Sergio Manuel murió tras ser baleado en la Colonia Presas del Valle; la víctima, de 33 años, fue trasladado a un hospital con heridas de gravedad, pero horas después falleció a causa de las lesiones.

Mientras que en Villa Unión, un hombre fue asesinado y otro herido en un ataque en una farmacia; la agresión ocurrió la noche de este miércoles por el Bulevar Niños Héroes; la víctima lesionada fue trasladada a un hospital

También en el puerto, Roberto Osuna Tirado, Coordinador Municipal de Protección Civil, fue agredido a balazos cuando circulaba en su vehículo oficial por la Colonia La Montuosa; resultó lesionado pero no de gravedad y ya fue dado de alta junto a su acompañante.

Con estos datos, la proyección para septiembre es de 186 muertes violentas.