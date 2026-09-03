Informe diario: atentan contra Coordinador de PC en Mazatlán; 4 homicidios, 2 feminicidios y 6 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 2 de septiembre se registraron cuatro homicidios dolosos y dos feminicidios en Sinaloa. En Culiacán, un estudiante de la Facultad de Contaduría de la UAS de 17 años, fue asesinado en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, se llamaba Junior Alexis y había sido privado de la libertad en junio pasado.
Además, otra mujer fue asesinada en Culiacán; el crimen ocurrió s en la Colonia Providencia, en un domicilio que ya registra antecedentes de violencia con tres personas asesinadas en hechos previos. Es la cuarta mujer asesinada en lo que va de septiembre.
En Mazatlán, una pareja fue hallada asesinada bajo un puente de Prados del Sol; las víctimas no han sido identificadas.
Además, Sergio Manuel murió tras ser baleado en la Colonia Presas del Valle; la víctima, de 33 años, fue trasladado a un hospital con heridas de gravedad, pero horas después falleció a causa de las lesiones.
Mientras que en Villa Unión, un hombre fue asesinado y otro herido en un ataque en una farmacia; la agresión ocurrió la noche de este miércoles por el Bulevar Niños Héroes; la víctima lesionada fue trasladada a un hospital
También en el puerto, Roberto Osuna Tirado, Coordinador Municipal de Protección Civil, fue agredido a balazos cuando circulaba en su vehículo oficial por la Colonia La Montuosa; resultó lesionado pero no de gravedad y ya fue dado de alta junto a su acompañante.
Con estos datos, la proyección para septiembre es de 186 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó seis nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 792 muertes violentas y 4 mil 315 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 2 de septiembre de 2026 es de:
◉ 3,792 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,315 personas privadas de la libertad (6.0 diarios)
◉ 12,401 vehículos robados (17.1 diarios)
◉ 3,910 personas detenidas (5.5 diarios)
◉ 211 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 13 muertes violentas para un promedio de 6.5 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 2 de septiembre de 2026 se han abierto 3 mil 069 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 315 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 24 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 12.0 diarios.