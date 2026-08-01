Informe diario: cae ‘El Yukito’ en Mocorito y cierra último día de julio con 8 homicidios, 3 mujeres entre ellos

Este viernes 31 de julio se registraron ocho homicidios dolosos en Sinaloa pero la FGE reportó solo siete. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada y con un mensaje en la sindicatura de Costa Rica; otra en la colonia Providencia cerca del Mercado de Abastos, se llamaba Isaías y tenía 48 años; y una más tras un ataque a balazos en un negocio de autolavado en el fraccionamiento Los Ángeles.

En Mazatlán, una pareja fue localizada asesinada en un domicilio en la colonia Jacarandas; se desconoce su identidad hasta ahora.

En Escuinapa, fue localizada una cabeza humana a un costado de la autopista Mazatlán–Tepic acompañada de un mensaje criminal; y una mujer asesinada sobre un costado de esta autopista, se llamaba Azucena y llevaba semanas buscando a su hijo desaparecido.

También en Escuinapa, se reportó el fallecimiento en el hospital de la estilista Yuridia, quien había resultado herida con su hijo de un año cuando se dirigían a la guardería; este caso no fue incluido en el reporte diario de la FGE

Las autoridades informaron también de la localización de una osamenta en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato; éstas eran las prendas que portaba el cuerpo.

En otros hechos relevantes, un fuerte operativo de la Marina dejó 16 personas detenidas en una propiedad de El Zapote de los Cázares, en Mocorito, entre ellos rosario Fidel Angulo Salazar, alias “El Yukito”, hijo de “El Yuko”, presunto lugarteniente del Cártel de Sinaloa.

Con estos datos, julio cerró con 138 muertes violentas: 108 homicidios, 17 restos y osamentas, cuatro personas heridas que murieron en hospitales y nueve casos omitidos por la autoridad.