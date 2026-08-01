Informe diario: cae ‘El Yukito’ en Mocorito y cierra último día de julio con 8 homicidios, 3 mujeres entre ellos

Este viernes 31 de julio se registraron ocho homicidios dolosos en Sinaloa pero la FGE reportó solo siete. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada y con un mensaje en la sindicatura de Costa Rica; otra en la colonia Providencia cerca del Mercado de Abastos, se llamaba Isaías y tenía 48 años; y una más tras un ataque a balazos en un negocio de autolavado en el fraccionamiento Los Ángeles.
En Mazatlán, una pareja fue localizada asesinada en un domicilio en la colonia Jacarandas; se desconoce su identidad hasta ahora.
En Escuinapa, fue localizada una cabeza humana a un costado de la autopista Mazatlán–Tepic acompañada de un mensaje criminal; y una mujer asesinada sobre un costado de esta autopista, se llamaba Azucena y llevaba semanas buscando a su hijo desaparecido.
También en Escuinapa, se reportó el fallecimiento en el hospital de la estilista Yuridia, quien había resultado herida con su hijo de un año cuando se dirigían a la guardería; este caso no fue incluido en el reporte diario de la FGE
Las autoridades informaron también de la localización de una osamenta en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato; éstas eran las prendas que portaba el cuerpo.
En otros hechos relevantes, un fuerte operativo de la Marina dejó 16 personas detenidas en una propiedad de El Zapote de los Cázares, en Mocorito, entre ellos rosario Fidel Angulo Salazar, alias “El Yukito”, hijo de “El Yuko”, presunto lugarteniente del Cártel de Sinaloa.
Con estos datos, julio cerró con 138 muertes violentas: 108 homicidios, 17 restos y osamentas, cuatro personas heridas que murieron en hospitales y nueve casos omitidos por la autoridad.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México no agregó nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 627 muertes violentas y 4 mil 181 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 31 de julio de 2026 es de:
◉ 3,627 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,181 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)
◉ 12,093 vehículos robados (17.6 diarios)
◉ 3,783 personas detenidas (5.5 diarios)
◉ 209 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 2.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en julio se han registrado 138 muertes violentas para un promedio de 4.5 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 31 de julio de 2026 se han abierto 2 mil 996 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 181 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en julio se han registrado 273 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 8.8 diarios.