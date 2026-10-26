Informe diario: cierra semana 111 con 42 muertes violentas, 5% menos que la anterior; también se robaron 51 vehículos, 7.3 diarios

Este domingo 25 de octubre se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa, entre ellos un feminicidio. En Culiacán, hallaron a un hombre asesinado a balazos dentro de vivienda de la Jesús Valdez, en Culiacán; más tarde fue identificado como Érick, de 24 años, era vecino de la Colonia El Mirador.
También, un ex empleado del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa fue privado de la libertad en la colonia Morelos; los responsables serían sujetos a bordo de un vehículo rojo, que lo amedrentaron con armas largas y lo forzaron a subir a la unidad. Más tarde fue localizado asesinado y maniatado detrás de la Torre Académica de la UAS. Se llamaba Jesús Roberto y tenía 38 años.
Además, balearon a un hombre en los andadores del Infonavit Las Flores, en Culiacán; la víctima fue agredida presuntamente con disparos de arma larga, fue trasladado en un vehículo particular hacia un hospital.
Y en hecho que ha llamado mucho la atención, reportaron la desaparición de un sacerdote en el Fraccionamiento Montebello, en Culiacán; Clemente Morales, párroco de la Parroquia de Cristo Resucitado, fue visto por última vez la tarde del sábado 24 de octubre, cuando abordaba una camioneta.
En Mazatlán, una mujer que viajaba en un motocicleta resultó baleada frente a Los Olivos; la víctima fue auxiliada por personal de Sanidad del Ejército tras resultar herida en un ataque armado sobre la Avenida de las Torres.
En otros hechos, un reo del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, fue encontrado sin vida al interior de su celda este domingo, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE). El deceso, informado a las 17:15 horas el área de Comunicación Social de la dependencia, se habría tratado de un suicidio.
Mientras que en Escuinapa, asesinaron a una mujer en la Colonia Ampliación Juárez; la víctima fue localizada este domingo en el Callejón de los Mangos; un hombre de 36 años, vecino del mismo sector, ingresó a un hospital con cuatro heridas de bala.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 20 casos en octubre.
Con estos datos, octubre proyecta para cerrar con 213 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó dos nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 4 mil 104 muertes violentas y 4 mil 541 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 25 de octubre de 2026 es de:
◉ 4,104 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,541 personas privadas de la libertad (5.8 diarios)
◉ 12,783 vehículos robados (16.5 diarios)
◉ 4,048 personas detenidas (5.3 diarios)
◉ 214 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.0 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre se han registrado 172 muertes violentas para un promedio de 6.9 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 25 de octubre de 2026 se han abierto 3 mil 178 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 541 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículo
En robo de vehículo, en octubre se han registrado 176 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 7.0 diarios.