Informe diario: cierra semana 111 con 42 muertes violentas, 5% menos que la anterior; también se robaron 51 vehículos, 7.3 diarios

Este domingo 25 de octubre se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa, entre ellos un feminicidio. En Culiacán, hallaron a un hombre asesinado a balazos dentro de vivienda de la Jesús Valdez, en Culiacán; más tarde fue identificado como Érick, de 24 años, era vecino de la Colonia El Mirador.

También, un ex empleado del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa fue privado de la libertad en la colonia Morelos; los responsables serían sujetos a bordo de un vehículo rojo, que lo amedrentaron con armas largas y lo forzaron a subir a la unidad. Más tarde fue localizado asesinado y maniatado detrás de la Torre Académica de la UAS. Se llamaba Jesús Roberto y tenía 38 años.

Además, balearon a un hombre en los andadores del Infonavit Las Flores, en Culiacán; la víctima fue agredida presuntamente con disparos de arma larga, fue trasladado en un vehículo particular hacia un hospital.

Y en hecho que ha llamado mucho la atención, reportaron la desaparición de un sacerdote en el Fraccionamiento Montebello, en Culiacán; Clemente Morales, párroco de la Parroquia de Cristo Resucitado, fue visto por última vez la tarde del sábado 24 de octubre, cuando abordaba una camioneta.

En Mazatlán, una mujer que viajaba en un motocicleta resultó baleada frente a Los Olivos; la víctima fue auxiliada por personal de Sanidad del Ejército tras resultar herida en un ataque armado sobre la Avenida de las Torres.

En otros hechos, un reo del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, fue encontrado sin vida al interior de su celda este domingo, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE). El deceso, informado a las 17:15 horas el área de Comunicación Social de la dependencia, se habría tratado de un suicidio.

Mientras que en Escuinapa, asesinaron a una mujer en la Colonia Ampliación Juárez; la víctima fue localizada este domingo en el Callejón de los Mangos; un hombre de 36 años, vecino del mismo sector, ingresó a un hospital con cuatro heridas de bala.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 20 casos en octubre.