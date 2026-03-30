Informe diario: cierra semana con 23 homicidios, 23% menos que la anterior; 2 homicidios y un 1 hallazgo de restos el domingo

Este domingo 29 de marzo se registraron dos homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo uno al Secretariado Federal. Una persona fue localizada asesinada en el tramo interestatal de la autopista federal, en Mazatlán. Y ya por la noche, un hombre fue hallado asesinado y envuelto en cobijas al norte de Culiacán, pero este no fue incluido en reporte diario de la FGE.
También el colectivo de buscadoras Por las Voces sin Justicia reportó sobre el hallazgo de otra osamenta en El Verde, Concordia, con lo que suman dos en el mismo sitio.
En Culiacán se registraron dos ataques ayer domingo, el primero en el sector Barrancos, dejando un hombre herido; y el segundo en la colonia López Mateos, dejando un motociclista herido.
En otros hechos de alto impacto, se reportó la privación de la libertad de una repostera y creadora de contenido de nombre Carmina, por su caso ya se activó el Protocolo Alba.
Mientras tanto, en Escuinapa se reportó la desaparición de un médico y exregidor junto con una trabajadora de la Cruz Roja, pues se les había perdido el rastro desde el sábado en la comunidad de El Palmito del Verde, pero ya por la tarde noche se reportó que ambos fueron localizados con vida.
Con estos datos, marzo se proyecta para cerrar con 119 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 42 nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 023 asesinatos y 3 mil 539 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 29 de marzo de 2026 es de:
◉ 3,023 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,539 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 10,432 vehículos robados (18.4 diarios)
◉ 3,399 personas detenidas (6.0 diarios)
◉ 183 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.3 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en marzo se han registrado 111 homicidios para un promedio de 3.8 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 29 de marzo de 2026 se han abierto 2 mil 707 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 539 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en marzo se han registrado 493 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 17.0 diarios.