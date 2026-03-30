Informe diario: cierra semana con 23 homicidios, 23% menos que la anterior; 2 homicidios y un 1 hallazgo de restos el domingo

Este domingo 29 de marzo se registraron dos homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo uno al Secretariado Federal. Una persona fue localizada asesinada en el tramo interestatal de la autopista federal, en Mazatlán. Y ya por la noche, un hombre fue hallado asesinado y envuelto en cobijas al norte de Culiacán, pero este no fue incluido en reporte diario de la FGE.

También el colectivo de buscadoras Por las Voces sin Justicia reportó sobre el hallazgo de otra osamenta en El Verde, Concordia, con lo que suman dos en el mismo sitio.

En Culiacán se registraron dos ataques ayer domingo, el primero en el sector Barrancos, dejando un hombre herido; y el segundo en la colonia López Mateos, dejando un motociclista herido.

En otros hechos de alto impacto, se reportó la privación de la libertad de una repostera y creadora de contenido de nombre Carmina, por su caso ya se activó el Protocolo Alba.

Mientras tanto, en Escuinapa se reportó la desaparición de un médico y exregidor junto con una trabajadora de la Cruz Roja, pues se les había perdido el rastro desde el sábado en la comunidad de El Palmito del Verde, pero ya por la tarde noche se reportó que ambos fueron localizados con vida.

Con estos datos, marzo se proyecta para cerrar con 119 homicidios.