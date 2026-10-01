Informe diario: cierra septiembre con 153 muertes violentas, 5.1 diarias; 5 homicidios, 2 feminicidios y 5 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 30 de septiembre se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa, entre ellos dos feminicidios, pero la Fiscalía reportó solo seis. En Mazatlán, dos mujeres y un hombre fueron asesinados en la colonia Loma Bonita pasadas las 3 de la mañana; el hombre resultó herido y murió posteriormente en el hospital.
También, un ataque armado en Villa Unión dejó un muerto y un herido dentro del antiguo mercadito; las víctimas no han sido identificadas: un joven de 25 años murió en uno de los pasillos y un hombre de 45 resultó herido, por lo que fue trasladado a un hospital.
Por la tarde, asesinaron a un adulto mayor en su casa de la Colonia Francisco Villa, en Mazatlán; hombres armados llegaron frente a su casa y le dispararon. Se llamaba Óscar y tenía 60 años.
En Culiacán, murió un hombre que había sido baleado en Chulavista, tras 19 días hospitalizado; Jesús Adrián, de 32 años, habría ingresado al hospital por una herida de bala en el abdomen, sufrida durante una agresión armada el pasado 10 de septiembre.
Además, asesinaron a balazos a un joven de 22 años por el Bulevar Agricultores; José Ángel fue atacado en la Colonia La Esperanza; en el lugar quedó una motocicleta que sería de su propiedad.
También en Culiacán, un hombre identificado como Lucas Abel fue privado de la libertad en el fraccionamiento Punta Azul, horas antes se había reportado la desaparición de su hijo Sergio Yahir. Ambos permanecen desaparecidos.
En otros hechos, la Marina detuvo a tres jóvenes armados en la zona hotelera de Mazatlán; también en inmediaciones del poblado El Barrón, durante un recorrido se localizaron y aseguraron ocho máquinas tragamonedas.
En ese sentido, el ejército detuvo a tres hombres armados tras persecución en Valle de Urías, Mazatlán; los hechos se registraron sobre la calle Graneros donde los elementos castrenses interceptaron un vehículo Honda Accord de color tinto en el que viajaban; les aseguraron armas de fuego.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres sumaron 26 casos durante Septiembre, lo que representa un nuevo máximo histórico mensual.
Con estos datos, septiembre cerró con 153 muertes violentas para un promedio de 5.1 diarias y prácticamente igual que agosto pasado.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó cinco nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 925 muertes violentas y 4 mil 433 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2026 es de:
◉ 3,932 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,433 personas privadas de la libertad (5.9 diarios)
◉ 12,607 vehículos robados (16.8 diarios)
◉ 4,008 personas detenidas (5.3 diarios)
◉ 211 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 153 muertes violentas para un promedio de 5.0 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2026 se han abierto 3 mil 132 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 433 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 230 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 7.7 diarios.