Informe diario: continúan balaceras y asesinatos en Mazatlán; 7 homicidios y 9 vehículos robados el martes

Este martes 6 de octubre se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, un joven fue localizado privado de la vida y envuelto en plástico por La Costerita, más tarde se confirmó que se trataba de Jacel Alberto, el joven que había sido privado de la libertad en una gasolinera del sector Tres Ríos donde trabajaba, tenía 21 años.

También, asesinaron a balazos a un automovilista tras un ataque armado cerca del Campo El Diez, en Culiacán; el conductor no ha sido identificado; chocó contra la jardinera de una estación de servicio tras perder el control del vehículo en la carretera Culiacán-Mazatlán, a unos metros de un retén militar. Más tarde fue identificado como Regulo Antonio, de 35 años.

Además, asesinaron a balazos a un hombre en la colonia Recursos Hidráulicos, en Culiacán; un sujeto a bordo de una motocicleta se acercó a José Luis y le disparó en diversas ocasiones hasta provocarle la muerte.

En Mazatlán, asesinaron a un joven en Urías, en Mazatlán; su cuerpo presentaba impactos de bala y aún está sin identificar; fue hallado en la Tercera Ampliación de Urías y se presume que podría tratarse de un menor de edad. Vestía pantalón de mezclilla azul, playera y tenis negros.

Ya por la noche, motociclistas mataron a balazos a un hombre en la colonia Urías, en Mazatlán; cuatro hombres armados a bordo de dos motocicletas, persiguieron a su víctima antes de acribillarlo a balazos hasta verlo caer. Casi de manera simultánea, un hombre resultó muerto a balazos y otro golpeado en diferentes hechos en Villas del Sol en Mazatlán; el golpeado sobre la calle Granizo y el privado de la vida en la esquina de las calles Niebla y Centella.

Mientras que en Escuinapa, mataron a un hombre a balazos cerca de la escuela primaria; la víctima fue localizada sin vida tras intentar resguardarse en un domicilio donde convivía cuando fue atacada a balazos en la colonia Emiliano Zapata.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres sumaron su primer caso en octubre.