Informe diario: continúan balaceras y asesinatos en Mazatlán; 7 homicidios y 9 vehículos robados el martes

Este martes 6 de octubre se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, un joven fue localizado privado de la vida y envuelto en plástico por La Costerita, más tarde se confirmó que se trataba de Jacel Alberto, el joven que había sido privado de la libertad en una gasolinera del sector Tres Ríos donde trabajaba, tenía 21 años.
También, asesinaron a balazos a un automovilista tras un ataque armado cerca del Campo El Diez, en Culiacán; el conductor no ha sido identificado; chocó contra la jardinera de una estación de servicio tras perder el control del vehículo en la carretera Culiacán-Mazatlán, a unos metros de un retén militar. Más tarde fue identificado como Regulo Antonio, de 35 años.
Además, asesinaron a balazos a un hombre en la colonia Recursos Hidráulicos, en Culiacán; un sujeto a bordo de una motocicleta se acercó a José Luis y le disparó en diversas ocasiones hasta provocarle la muerte.
En Mazatlán, asesinaron a un joven en Urías, en Mazatlán; su cuerpo presentaba impactos de bala y aún está sin identificar; fue hallado en la Tercera Ampliación de Urías y se presume que podría tratarse de un menor de edad. Vestía pantalón de mezclilla azul, playera y tenis negros.
Ya por la noche, motociclistas mataron a balazos a un hombre en la colonia Urías, en Mazatlán; cuatro hombres armados a bordo de dos motocicletas, persiguieron a su víctima antes de acribillarlo a balazos hasta verlo caer. Casi de manera simultánea, un hombre resultó muerto a balazos y otro golpeado en diferentes hechos en Villas del Sol en Mazatlán; el golpeado sobre la calle Granizo y el privado de la vida en la esquina de las calles Niebla y Centella.
Mientras que en Escuinapa, mataron a un hombre a balazos cerca de la escuela primaria; la víctima fue localizada sin vida tras intentar resguardarse en un domicilio donde convivía cuando fue atacada a balazos en la colonia Emiliano Zapata.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres sumaron su primer caso en octubre.
Con estos datos, octubre proyecta para cerrar con 160 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó nueve nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 963 muertes violentas y 4 mil 522 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 6 de octubre de 2026 es de:
◉ 3,963 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,522 personas privadas de la libertad (6.0 diarios)
◉ 12,651 vehículos robados (16.7 diarios)
◉ 4,018 personas detenidas (5.3 diarios)
◉ 212 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre se han registrado 31 muertes violentas para un promedio de 5.2 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 6 de octubre de 2026 se han abierto 3 mil 143 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 522 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en octubre se han registrado 44 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 7.3 diarios.