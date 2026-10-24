Informe diario: continúan riñas con machetes en Ahome; 6 homicidios, 1 cuerpo hallado y 6 vehículos robados el viernes

Este viernes 23 de octubre se registraron seis homicidios dolosos en Sinaloa y el hallazgo de un cuerpo, pero la Fiscalía reportó solo cuatro al Gabinete Federal. En Mazatlán, mataron a dos hombres a balazos en campo pesquero al sur de El Walamo; hombres armados llegaron al embarcadero del campo pesquero El Ostial y dispararon contra dos personas, quienes murieron en el lugar. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas.

También, mataron a balazos a joven de 16 años en una casa de la colonia Presas del Valle, en Mazatlán; según reportes, hasta la vivienda llegó una camioneta de la que descendieron hombres armados y dispararon.

Igual en el puerto, lanzaron un artefacto explosivo al interior de una vivienda en Terranova; el estallido dejó una mujer lesionada y provocó daños en el portón, una puerta y ventanas del inmueble.

Adicionalmente, atacaron a balazos a un joven a bordo de un auto en la Colonia Juárez, en Mazatlán; la víctima recibió dos impactos de bala tras ser agredida por una persona la noche de este viernes. Fue trasladada de urgencia a un hospital.

En Culiacán, dos hombres fueron asesinados en un negocio de sushi en Villa Bonita; las víctimas, al parecer el dueño y un empleado del negocio, fueron atacadas a balazos al interior del establecimiento.

Además, mataron a balazos a un repartidor frente a una pizzería de Loma de Rodriguera, en Culiacán; el trabajador fue atacado la noche de este viernes y quedó sin vida junto a la motocicleta que utilizaba para sus labores.

En Ahome, jóvenes armados con machetes y piedras protagonizaron otra riña en Goros Pueblo; habitantes de la comunidad alertaron sobre el enfrentamiento, que se prolongó por varios minutos. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas o detenidos.

En otros hechos, inhabilitaron un laboratorio clandestino y centros de acopio de químicos en la zona rural de Culiacán; elementos federales aseguraron instalaciones clandestinas para elaboración de metanfetamina en Sanalona, Corral Viejo, La Puerta y Arroyo de la Higuera. La afectación económica al crimen se estima en 45 millones de pesos.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 19 casos en octubre.