Informe diario: continúan riñas con machetes en Ahome; 6 homicidios, 1 cuerpo hallado y 6 vehículos robados el viernes

Este viernes 23 de octubre se registraron seis homicidios dolosos en Sinaloa y el hallazgo de un cuerpo, pero la Fiscalía reportó solo cuatro al Gabinete Federal. En Mazatlán, mataron a dos hombres a balazos en campo pesquero al sur de El Walamo; hombres armados llegaron al embarcadero del campo pesquero El Ostial y dispararon contra dos personas, quienes murieron en el lugar. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas.
También, mataron a balazos a joven de 16 años en una casa de la colonia Presas del Valle, en Mazatlán; según reportes, hasta la vivienda llegó una camioneta de la que descendieron hombres armados y dispararon.
Igual en el puerto, lanzaron un artefacto explosivo al interior de una vivienda en Terranova; el estallido dejó una mujer lesionada y provocó daños en el portón, una puerta y ventanas del inmueble.
Adicionalmente, atacaron a balazos a un joven a bordo de un auto en la Colonia Juárez, en Mazatlán; la víctima recibió dos impactos de bala tras ser agredida por una persona la noche de este viernes. Fue trasladada de urgencia a un hospital.
En Culiacán, dos hombres fueron asesinados en un negocio de sushi en Villa Bonita; las víctimas, al parecer el dueño y un empleado del negocio, fueron atacadas a balazos al interior del establecimiento.
Además, mataron a balazos a un repartidor frente a una pizzería de Loma de Rodriguera, en Culiacán; el trabajador fue atacado la noche de este viernes y quedó sin vida junto a la motocicleta que utilizaba para sus labores.
En Ahome, jóvenes armados con machetes y piedras protagonizaron otra riña en Goros Pueblo; habitantes de la comunidad alertaron sobre el enfrentamiento, que se prolongó por varios minutos. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas o detenidos.
En otros hechos, inhabilitaron un laboratorio clandestino y centros de acopio de químicos en la zona rural de Culiacán; elementos federales aseguraron instalaciones clandestinas para elaboración de metanfetamina en Sanalona, Corral Viejo, La Puerta y Arroyo de la Higuera. La afectación económica al crimen se estima en 45 millones de pesos.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 19 casos en octubre.
Con estos datos, octubre proyecta para cerrar con 221 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó seis nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 4 mil 096 muertes violentas y 4 mil 525 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 23 de octubre de 2026 es de:
◉ 4,096 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,525 personas privadas de la libertad (5.8 diarios)
◉ 12,778 vehículos robados (16.5 diarios)
◉ 4,043 personas detenidas (5.3 diarios)
◉ 214 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre se han registrado 164 muertes violentas para un promedio de 7.1 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2026 se han abierto 3 mil 154 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 525 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículo
En robo de vehículo, en octubre se han registrado 171 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 7.4 diarios.