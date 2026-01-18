Informe diario: decapitan a una persona en Culiacán; 2 homicidios y 2 hallazgos de cuerpos el sábado

Este sábado 17 de enero se registraron dos homicidios en Sinaloa, así como dos hallazgos en fosas por parte de colectivos de buscadoras.
En Culiacán, una persona de nombre Luis Gerardo, de 29 años de edad, fue asesinada en la colonia Díaz Ordaz y otra asesinada, cercenada y decapitada en la colonia Rivera de Tamazula, a quien se identificó como Héctor Giovanni de 36 años de edad, le dejaron un mensaje criminal.
También, el colectivo Por las Voces sin Justicia reportó la localización de una osamenta en una fosa, en la localidad La Cazuela, municipio de Mazatlán. En el mismo sentido, un hombre maniatado y en avanzado estado de descomposición fue localizado en Costa Rica, Culiacán, por parte del Colectivo Madres en Lucha pero este caso no fue incluido en el reporte de la FGE.
Por otro lado, tres civiles armados fueron detenidos en la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato. En otro operativo, las autoridades reportaron la liberación de dos personas privadas de la libertad en una cuartería esa misma sindicatura.
Las autoridades realizaron también una nueva revisión en el penal de Aguaruto, en Culiacán, y aseguraron dos fusiles y más de 100 mil pesos en efectivo.
Con estos datos, enero se proyecta con 186 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 689 asesinatos y 3 mil 142 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 17 de enero de 2026 es de:
◉ 2,689 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,142 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 9,360 vehículos robados (18.9 diarios)
◉ 2,044 personas detenidas (4.1 diarios)
◉ 168 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero se han registrado 102 homicidios para un promedio de 6.0 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 17 de enero de 2026 se han abierto 2 mil 482 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 142 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en enero se han registrado 352 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 20.7 diarios.