Informe diario: explosiones en Tepuche otra vez; 7 homicidios el miércoles y 36 vehículos robados en 2 días

Este miércoles 25 de febrero se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en el libramiento tramo Piggy Back–Costa Rica; otra fue asesinada en un vehículo por el Malecón Viejo en la colonia Centro, fue identificado como Julio César y era músico de una agrupación norteña ; un motociclista fue asesinado en la colonia 6 de Enero; así como otro hombre, de nombre Ramón, fue atacado a balazos hasta morir en la colonia Infonavit Las Flores y otra más fue asesinada en un expendio de cerveza en el fraccionamiento Villa Bonita, la víctima fue identificada como Eusebio de 56 años. Otra persona más falleció tras recibir atención médica en el Hospital General de Culiacán.
También la Fiscalía informó sobre el fallecimiento de una persona en un hospital, quien se encontraba recibiendo atención médica tras haber resultado herida en hechos ocurridos en la colonia Alejandro Redo, en el municipio de Eldorado. La carpeta de investigación fue registrada por el delito de homicidio doloso, con fecha del 20 de enero pasado.
En otro hechos de alto impacto, diversos testimonios reportaron detonaciones y bombardeos en Tepuche la tarde noche del miércoles, sin que haya confirmación oficial hasta ahora de víctimas o personas heridas. También se reportó la privación de la libertad de tres personas en esa comunidad.
Con estos datos, febrero proyecta cerrar con 155 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 36 nuevos robos de vehículos durante los últimos dos días.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 884 asesinatos y 3 mil 337 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 25 de febrero de 2026 es de:
◉ 2,884 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,337 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 9,934 vehículos robados (18.5 diarios)
◉ 3,292 personas detenidas (6.3 diarios)
◉ 170 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en febrero se han registrado 138 homicidios para un promedio de 5.5 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 25 de febrero de 2026 se han abierto 2 mil 609 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 337 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en febrero se han registrado 434 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 17.4 diarios.