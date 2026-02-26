Informe diario: explosiones en Tepuche otra vez; 7 homicidios el miércoles y 36 vehículos robados en 2 días

Este miércoles 25 de febrero se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en el libramiento tramo Piggy Back–Costa Rica; otra fue asesinada en un vehículo por el Malecón Viejo en la colonia Centro, fue identificado como Julio César y era músico de una agrupación norteña ; un motociclista fue asesinado en la colonia 6 de Enero; así como otro hombre, de nombre Ramón, fue atacado a balazos hasta morir en la colonia Infonavit Las Flores y otra más fue asesinada en un expendio de cerveza en el fraccionamiento Villa Bonita, la víctima fue identificada como Eusebio de 56 años. Otra persona más falleció tras recibir atención médica en el Hospital General de Culiacán.

También la Fiscalía informó sobre el fallecimiento de una persona en un hospital, quien se encontraba recibiendo atención médica tras haber resultado herida en hechos ocurridos en la colonia Alejandro Redo, en el municipio de Eldorado. La carpeta de investigación fue registrada por el delito de homicidio doloso, con fecha del 20 de enero pasado.

En otro hechos de alto impacto, diversos testimonios reportaron detonaciones y bombardeos en Tepuche la tarde noche del miércoles, sin que haya confirmación oficial hasta ahora de víctimas o personas heridas. También se reportó la privación de la libertad de tres personas en esa comunidad.

Con estos datos, febrero proyecta cerrar con 155 homicidios.