Informe diario: hieren a 3 jóvenes en Culiacán; 4 homicidios, un hombre sin vida y 13 vehículos robados el lunes

Este lunes 5 de octubre se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, un hombre fue asesinado dentro de un vehículo en el estacionamiento de un supermercado del sector Tres Ríos; la víctima quedó dentro de un Nissan Tiida color blanco.
Además, un ataque armado sobre la avenida Manuel Clouthier dejó como saldo a tres personas jóvenes heridas, en Culiacán. Las personas heridas fueron localizadas en dos puntos diferentes: un par de ellas sobre la calle Puerto de Ensenada junto a un campo de béisbol, y el otro en una tienda de accesorios automotrices por la calle Constituyentes; más tarde se confirmó que los tres son hermanos y que uno de ellos es menor de edad.
Un motociclista resultó herido de bala en el sector La Conquista, en Culiacán; la víctima circulaba a bordo de una motocicleta y tras ser tiroteado buscó refugio en un domicilio; en el lugar aseguraron media docena de casquillos de arma corta.
En Mazatlán, hombres armados interceptaron camioneta, mataron a un hombre y privaron de la libertad a otro; una camioneta le cerró el paso al vehículo donde circulaban dos ocupantes, a punta de pistola bajaron al que iba en el asiento del copiloto y lo subieron a la fuerza a la camioneta de los atacantes.
También, un ataque armado dejó un hombre sin vida en el Infonavit Playas, en Mazatlán. Al parecer, una pareja se encontraba en el porche del departamento de la planta baja, cuando hombres armados comenzaron a disparar y luego huyeron a bordo de un automóvil.
En Guamúchil, asesinaron a un hombre y abandonaron su cuerpo dentro de una camioneta en Guamúchil; Jorge Alonso, de 45 años, era vecino de la colonia Solidaridad y estaba desaparecido desde el sábado; la víctima presentaba un impacto de bala en la cabeza.
En Ahome, encontraron a un hombre sin vida dentro de un departamento en Los Mochis. El deceso, reportado en la calle Bulgaria, el occiso no presentó aparentes signos de violencia; autoridades investigan las causas tras el aviso de personas cercanas al lugar.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres sumaron su primer caso en octubre.
Con estos datos, octubre proyecta para cerrar con 149 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 13 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 956 muertes violentas y 4 mil 522 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 5 de octubre de 2026 es de:
◉ 3,956 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,522 personas privadas de la libertad (6.0 diarios)
◉ 12,642 vehículos robados (16.7 diarios)
◉ 4,018 personas detenidas (5.3 diarios)
◉ 212 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre se han registrado 24 muertes violentas para un promedio de 4.8 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 5 de octubre de 2026 se han abierto 3 mil 143 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 522 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en octubre se han registrado 35 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 7.0 diarios.