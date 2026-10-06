Informe diario: hieren a 3 jóvenes en Culiacán; 4 homicidios, un hombre sin vida y 13 vehículos robados el lunes

Este lunes 5 de octubre se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, un hombre fue asesinado dentro de un vehículo en el estacionamiento de un supermercado del sector Tres Ríos; la víctima quedó dentro de un Nissan Tiida color blanco.

Además, un ataque armado sobre la avenida Manuel Clouthier dejó como saldo a tres personas jóvenes heridas, en Culiacán. Las personas heridas fueron localizadas en dos puntos diferentes: un par de ellas sobre la calle Puerto de Ensenada junto a un campo de béisbol, y el otro en una tienda de accesorios automotrices por la calle Constituyentes; más tarde se confirmó que los tres son hermanos y que uno de ellos es menor de edad.

Un motociclista resultó herido de bala en el sector La Conquista, en Culiacán; la víctima circulaba a bordo de una motocicleta y tras ser tiroteado buscó refugio en un domicilio; en el lugar aseguraron media docena de casquillos de arma corta.

En Mazatlán, hombres armados interceptaron camioneta, mataron a un hombre y privaron de la libertad a otro; una camioneta le cerró el paso al vehículo donde circulaban dos ocupantes, a punta de pistola bajaron al que iba en el asiento del copiloto y lo subieron a la fuerza a la camioneta de los atacantes.

También, un ataque armado dejó un hombre sin vida en el Infonavit Playas, en Mazatlán. Al parecer, una pareja se encontraba en el porche del departamento de la planta baja, cuando hombres armados comenzaron a disparar y luego huyeron a bordo de un automóvil.

En Guamúchil, asesinaron a un hombre y abandonaron su cuerpo dentro de una camioneta en Guamúchil; Jorge Alonso, de 45 años, era vecino de la colonia Solidaridad y estaba desaparecido desde el sábado; la víctima presentaba un impacto de bala en la cabeza.

En Ahome, encontraron a un hombre sin vida dentro de un departamento en Los Mochis. El deceso, reportado en la calle Bulgaria, el occiso no presentó aparentes signos de violencia; autoridades investigan las causas tras el aviso de personas cercanas al lugar.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres sumaron su primer caso en octubre.