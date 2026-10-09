Informe diario: matan a 10 en penal de Mazatlán, entre ellos un niño de 2 años; 18 homicidios, 1 feminicidio y 13 vehículos robados el jueves

Este jueves 8 de octubre se registraron 19 homicidios dolosos en Sinaloa, entre ellos un feminicidio. En Mazatlán, una riña que derivó en un ataque a uno de los módulos dejó nueve internos y un menor de 2 años asesinados, además de 16 internos heridos a balazos. Ayer mismo fueron todos identificados.

También en Mazatlán, tres hombres murieron tras ser atacados a balazos en un autolavado de la colonia Flores Magón; dos de ellos murieron en el lugar y el otro falleció en el hospital horas más tarde, se llamaba José Alexis.

Por otro lado, mataron a balazos a una mujer en el Fraccionamiento Santa Teresa de Mazatlán; según reportes, hombres le dispararon cuando salía de su vivienda.

En Culiacán, un hombre fue hallado asesinado y con un mensaje criminal durante la mañana a espaldas de Bomberos; la víctima se encuentra sin identificar y estaba envuelta en plástico transparente sobre la calle Agustín Lara, en el cruce con Aquiles Serdán en la colonia Centro.

Horas más tarde, otro hombre fue dejado asesinado cerca de la subestación de CFE de la colonia Emiliano Zapata, también con un mensaje criminal escrito en una cartulina; la víctima, un hombre de aspecto joven, tez morena y complexión delgada, vestía pants oscuro y playera roja. Estaba descalzo, con manos y pies atados con cinchos y el rostro cubierto con una prenda negra.

Además, asesinaron a tiros a un hombre en bicicleta junto a vías del tren en Bachigualato, en Culiacán; José Ascensión, de 50 años, fue atacado sobre el Bulevar Juan M. Zambada, al poniente de la ciudad.

También, asesinaron a trabajador del Hospital Pediátrico en una invasión en Valle del Agua, en Culiacán; Miguel Ángel fue agredido en un domicilio ubicado en un predio al final de la Calle Cuenca; su cuerpo quedó junto a un vehículo amarillo.

Ya por la noche, hallaron a un jornalero asesinado dentro de una cuartería en Aguaruto, en Culiacán; Jesús Adrián, de 28 años, fue localizado con heridas aparentemente producidas por arma blanca en Campo Batán.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman cuatro casos en octubre.