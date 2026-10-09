Informe diario: matan a 10 en penal de Mazatlán, entre ellos un niño de 2 años; 18 homicidios, 1 feminicidio y 13 vehículos robados el jueves

Este jueves 8 de octubre se registraron 19 homicidios dolosos en Sinaloa, entre ellos un feminicidio. En Mazatlán, una riña que derivó en un ataque a uno de los módulos dejó nueve internos y un menor de 2 años asesinados, además de 16 internos heridos a balazos. Ayer mismo fueron todos identificados.
También en Mazatlán, tres hombres murieron tras ser atacados a balazos en un autolavado de la colonia Flores Magón; dos de ellos murieron en el lugar y el otro falleció en el hospital horas más tarde, se llamaba José Alexis.
Por otro lado, mataron a balazos a una mujer en el Fraccionamiento Santa Teresa de Mazatlán; según reportes, hombres le dispararon cuando salía de su vivienda.
En Culiacán, un hombre fue hallado asesinado y con un mensaje criminal durante la mañana a espaldas de Bomberos; la víctima se encuentra sin identificar y estaba envuelta en plástico transparente sobre la calle Agustín Lara, en el cruce con Aquiles Serdán en la colonia Centro.
Horas más tarde, otro hombre fue dejado asesinado cerca de la subestación de CFE de la colonia Emiliano Zapata, también con un mensaje criminal escrito en una cartulina; la víctima, un hombre de aspecto joven, tez morena y complexión delgada, vestía pants oscuro y playera roja. Estaba descalzo, con manos y pies atados con cinchos y el rostro cubierto con una prenda negra.
Además, asesinaron a tiros a un hombre en bicicleta junto a vías del tren en Bachigualato, en Culiacán; José Ascensión, de 50 años, fue atacado sobre el Bulevar Juan M. Zambada, al poniente de la ciudad.
También, asesinaron a trabajador del Hospital Pediátrico en una invasión en Valle del Agua, en Culiacán; Miguel Ángel fue agredido en un domicilio ubicado en un predio al final de la Calle Cuenca; su cuerpo quedó junto a un vehículo amarillo.
Ya por la noche, hallaron a un jornalero asesinado dentro de una cuartería en Aguaruto, en Culiacán; Jesús Adrián, de 28 años, fue localizado con heridas aparentemente producidas por arma blanca en Campo Batán.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman cuatro casos en octubre.
Con estos datos, octubre proyecta para cerrar con 233 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 13 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 992 muertes violentas y 4 mil 522 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 8 de octubre de 2026 es de:
◉ 3,992 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,522 personas privadas de la libertad (6.0 diarios)
◉ 12,674 vehículos robados (16.7 diarios)
◉ 4,018 personas detenidas (5.3 diarios)
◉ 212 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 8.0 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre se han registrado 60 muertes violentas para un promedio de 7.5 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 7 de octubre de 2026 se han abierto 3 mil 143 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 522 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en octubre se han registrado 67 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 8.4 diarios.