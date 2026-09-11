Informe diario: matan a 2 mujeres más en Mazatlán; 4 homicidios, 2 feminicidios y 4 vehículos robados el jueves

Este jueves 10 de septiembre se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa de acuerdo con los datos de la Fiscalía, pero en Noroeste documentamos solo seis. En Mazatlán, una mujer fue hallada asesinada frente a una guardería en pleno Centro de la ciudad; no ha sido identificada.
También en Mazatlán, un hombre fue hallado asesinado y con mensaje sobre el pecho en la Mazatlán-Culiacán; el hallazgo se realizó a la altura de El Recreo. La víctima no ha sido identificada; vestía pantalón de mezclilla, llevaba puesto solo un zapato.
Y por la noche, un ataque a balazos dejó una mujer asesinada y un hombre herido en Mazatlán; la agresión ocurrió este jueves bajo el puente intravehicular de la Avenida Múnich, en la Colonia Salvador Allende; el lesionado fue trasladado a un hospital. Otro hombre fue asesinado dentro de una vivienda en Higueras del Conchi, en Mazatlán; hombres armados habrían ingresado al domicilio y disparado contra la víctima, cuya identidad permanece sin confirmar.
En otros hechos, un hombre armado disparó contra una vivienda en la Colonia Valle del Ejido, en Mazatlán; las autoridades descartaron personas lesionadas.
En Culiacán, asesinaron a balazos a Brayan Alexis en el Infonavit Barrancos; el joven de 25 años fue atacado la noche de este jueves y quedó sin vida sobre una banqueta; autoridades localizaron cerca de ocho casquillos percutidos.
También, un joven de 23 años murió tras un ataque a balazos en Portalegre, en Culiacán; Óscar Vicente fue interceptado cuando circulaba en motocicleta al norte de la ciudad; falleció aproximadamente una hora después en un hospital.Un hombre resultó herido tras un ataque a balazos en el sector Chulavista, en Culiacán; la víctima fue trasladada hacia las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, en donde recibió atención prehospitalaria.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 11 casos en lo que va de Septiembre.
Con estos datos, la proyección para septiembre es de 186 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó cuatro nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 839 muertes violentas y 4 mil 408 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 10 de septiembre de 2026 es de:
◉ 3,839 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,408 personas privadas de la libertad (6.0 diarios)
◉ 12,470 vehículos robados (17.0 diarios)
◉ 3,930 personas detenidas (5.4 diarios)
◉ 211 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 60 muertes violentas para un promedio de 6.0 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 10 de septiembre de 2026 se han abierto 3 mil 088 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 408 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 93 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 9.3 diarios.