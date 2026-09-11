Informe diario: matan a 2 mujeres más en Mazatlán; 4 homicidios, 2 feminicidios y 4 vehículos robados el jueves

Este jueves 10 de septiembre se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa de acuerdo con los datos de la Fiscalía, pero en Noroeste documentamos solo seis. En Mazatlán, una mujer fue hallada asesinada frente a una guardería en pleno Centro de la ciudad; no ha sido identificada.

También en Mazatlán, un hombre fue hallado asesinado y con mensaje sobre el pecho en la Mazatlán-Culiacán; el hallazgo se realizó a la altura de El Recreo. La víctima no ha sido identificada; vestía pantalón de mezclilla, llevaba puesto solo un zapato.

Y por la noche, un ataque a balazos dejó una mujer asesinada y un hombre herido en Mazatlán; la agresión ocurrió este jueves bajo el puente intravehicular de la Avenida Múnich, en la Colonia Salvador Allende; el lesionado fue trasladado a un hospital. Otro hombre fue asesinado dentro de una vivienda en Higueras del Conchi, en Mazatlán; hombres armados habrían ingresado al domicilio y disparado contra la víctima, cuya identidad permanece sin confirmar.

En otros hechos, un hombre armado disparó contra una vivienda en la Colonia Valle del Ejido, en Mazatlán; las autoridades descartaron personas lesionadas.

En Culiacán, asesinaron a balazos a Brayan Alexis en el Infonavit Barrancos; el joven de 25 años fue atacado la noche de este jueves y quedó sin vida sobre una banqueta; autoridades localizaron cerca de ocho casquillos percutidos.

También, un joven de 23 años murió tras un ataque a balazos en Portalegre, en Culiacán; Óscar Vicente fue interceptado cuando circulaba en motocicleta al norte de la ciudad; falleció aproximadamente una hora después en un hospital.Un hombre resultó herido tras un ataque a balazos en el sector Chulavista, en Culiacán; la víctima fue trasladada hacia las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, en donde recibió atención prehospitalaria.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 11 casos en lo que va de Septiembre.