Este miércoles 25 de noviembre se registraron seis homicidios dolosos, entre ellos dos feminicidios, y el hallazgo de un cuerpo en Sinaloa, pero la Fiscalía reportó solo cuatro al Gabinete Federal. En Mazatlán, asesinaron a balazos a un hombre en la puerta de su casa en la colonia Colosio Sí; hombres armados a bordo de una motocicleta llegaron hasta un domicilio y dispararon contra la víctima. Víctor Manuel, como fue identificado tenía 28 años de edad.

Además, un vendedor de flores fue asesinado por hombres armados en un puesto de venta de flores instalado sobre la avenida Clouthier, a la altura del Infonavit El Conchi, en Mazatlán.Luego del ataque, los hombres armados cruzaron corriendo la avenida Clouthier, abordaron una motocicleta y se perdieron entre las calles de la colonia Flores Magón. La víctima fue identificada como Carlos Daniel, de 35 años.

También, un ataque armado registrado en la calle Río Balsas, en el fraccionamiento Pradera Dorada V, dejó como saldo un hombre sin vida. El hecho fue reportado a las 18:00 horas de este miércoles 25 de noviembre por vecinos del lugar que fueron alertados por detonaciones de arma de fuego.

Por la noche, atacaron a balazos una vivienda en Los Acantos, en Mazatlán; ahí asesinaron a dos mujeres e hirieron a un hombre. Con este doble homicidio, suman 17 asesinatos de mujeres en Sinaloa durante noviembre, de los cuales 12 se han registrado en el puerto.

Mientras que en Culiacán, los restos de una persona en avanzado estado de descomposición fueron localizados al interior de una casa en construcción en la colonia Villa Rica, de la sindicatura de Costa Rica. El hallazgo fue confirmado por autoridades sobre la calle Desarrollo, en el cruce con la calle Moras, en una de las habitaciones del inmueble.

También, asesinaron a un adolescente durante un ataque armado en la colonia 21 de Marzo, en Culiacán. En el mismo evento, un hombre que presuntamente sería su padre, resultó herido de bala y fue trasladado de urgencia hacia un hospital de la ciudad.

En Guasave, mataron al dueño de un sushi en pleno Centro; le dispararon frente a comensales. Omar de 28 años de edad, fue asesinado alrededor de las 22:00 horas del miércoles, cuando atendía su negocio de comida japonesa ubicado sobre el bulevar Central, a media cuadra de una escuela secundaria.

En otros hechos, civiles armados agredieron a la Policía Estatal Preventiva en Navolato y un elemento resultó herido, lo que movilizó un despliegue de seguridad en el camino de Yebavito al Ejido Sinaloa.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 17 casos en noviembre para un promedio de 0.68 mujeres asesinadas por día.