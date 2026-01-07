Informe diario: matan a 3 en Bulevar Agricultores de Culiacán; 8 homicidios, 2 hallazgos de restos el martes

Este martes 6 de enero se registraron ocho homicidios en Sinaloa. En Culiacán, dos personas fueron asesinadas dentro de una taquería en la colonia Guadalupe, una más asesinada en la colonia Buenos Aires y tres más tras un ataque a balazos en la colonia Emiliano Zapata.
En Mazatlán, una persona fue asesinada en un billar en la colonia Gustavo Díaz Ordaz. Asimismo, se informó sobre el fallecimiento de un hombre tras un ataque con arma blanca en el Ejido Bagojo Colectivo, en el municipio de Ahome.
Se informa también sobre el hallazgo de una osamenta en la carretera del libramiento de Mazatlán, en el municipio de Mazatlán.
En Navolato, un hombre fue encontrado sin vida dentro de un panteón de la comunidad de Lo de Sauceda, estaba cubierto con bolsas de plástico.
En otros hechos, un ataque armado dejó tres casas baleadas y un perrito asesinado en la comunidad de Villa Juárez, en Navolato.
Con estos datos, enero se proyecta con 227 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 38 nuevos robos de vehículos durante los últimos tres días.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 631 asesinatos y 3 mil 118 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 6 de enero de 2026 es de:
◉ 2,631 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,118 personas privadas de la libertad (6.4 diarios)
◉ 9,155 vehículos robados (18.9 diarios)
◉ 2,019 personas detenidas (4.2 diarios)
◉ 164 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 7.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero se han registrado 44 homicidios para un promedio de 7.3 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 6 de enero de 2026 se han abierto 2 mil 448 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 118 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en diciembre se han registrado 147 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 24.5 diarios.