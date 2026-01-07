Informe diario: matan a 3 en Bulevar Agricultores de Culiacán; 8 homicidios, 2 hallazgos de restos el martes

Este martes 6 de enero se registraron ocho homicidios en Sinaloa. En Culiacán, dos personas fueron asesinadas dentro de una taquería en la colonia Guadalupe, una más asesinada en la colonia Buenos Aires y tres más tras un ataque a balazos en la colonia Emiliano Zapata.

En Mazatlán, una persona fue asesinada en un billar en la colonia Gustavo Díaz Ordaz. Asimismo, se informó sobre el fallecimiento de un hombre tras un ataque con arma blanca en el Ejido Bagojo Colectivo, en el municipio de Ahome.

Se informa también sobre el hallazgo de una osamenta en la carretera del libramiento de Mazatlán, en el municipio de Mazatlán.

En Navolato, un hombre fue encontrado sin vida dentro de un panteón de la comunidad de Lo de Sauceda, estaba cubierto con bolsas de plástico.

En otros hechos, un ataque armado dejó tres casas baleadas y un perrito asesinado en la comunidad de Villa Juárez, en Navolato.

Con estos datos, enero se proyecta con 227 homicidios.