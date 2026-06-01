Informe diario: matan a 7 en Penal de Aguaruto; 14 homicidios el domingo y 38 vehículos robados el fin de semana

Este domingo 31 de mayo se registraron 14 homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo cuatro al Secretariado Federal. En Mazatlán, una persona fue asesinada tras un ataque a balazos en el fraccionamiento Villa Verde. En Culiacán, otro hombre falleció tras resultar herido a balazos en un motel sobre el bulevar Jesús Kumate; y dos hombres, aún sin identificar, fueron localizados asesinados en la colonia Díaz Ordaz con un mensaje criminal.
Por otro lado, un comandante de la Policía Estatal llamado Juan Pedro falleció en la colonia Rafael Buelna tras ser acribillado a balazos, pero la FGE clasificó el asesinato como “homicidio por agresión a la autoridad”.
Mientras que en el Penal de Aguaruto una riña registrada la mañana del domingo dejó siete internos asesinados y uno más herido, pero la FGE los calificó como como “homicidio tipo riña” y no los sumó al conteo diario de homicidios.
Por otro lado, el cuerpo de un hombre con quemaduras y huellas de violencia fue hallado en las inmediaciones del Campo El Diez, en Culiacán; mientras que en Guasave, el cuerpo de un conocido futbolista de nombre José Carlos, fue hallado con huellas de violencia. Ninguno de los casos fue incluido en el reporte diario de homicidios.
Con estos datos, el mes de mayo cerró con 164 muertes violentas, 24 por ciento por encima de abril pasado.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 38 nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 330 asesinatos y 3 mil 874 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 31 de mayo de 2026 es de:
◉ 3,330 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,874 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 11,344 vehículos robados (18.0 diarios)
◉ 3,636 personas detenidas (5.8 diarios)
◉ 191 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en mayo se han registrado 164 muertes violentas para un promedio de 5.3 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 31 de mayo de 2026 se han abierto 2 mil 860 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 874 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en mayo se han registrado 435 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 14.0 diarios.