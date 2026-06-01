Informe diario: matan a 7 en Penal de Aguaruto; 14 homicidios el domingo y 38 vehículos robados el fin de semana

Este domingo 31 de mayo se registraron 14 homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo cuatro al Secretariado Federal. En Mazatlán, una persona fue asesinada tras un ataque a balazos en el fraccionamiento Villa Verde. En Culiacán, otro hombre falleció tras resultar herido a balazos en un motel sobre el bulevar Jesús Kumate; y dos hombres, aún sin identificar, fueron localizados asesinados en la colonia Díaz Ordaz con un mensaje criminal.

Por otro lado, un comandante de la Policía Estatal llamado Juan Pedro falleció en la colonia Rafael Buelna tras ser acribillado a balazos, pero la FGE clasificó el asesinato como “homicidio por agresión a la autoridad”.

Mientras que en el Penal de Aguaruto una riña registrada la mañana del domingo dejó siete internos asesinados y uno más herido, pero la FGE los calificó como como “homicidio tipo riña” y no los sumó al conteo diario de homicidios.

Por otro lado, el cuerpo de un hombre con quemaduras y huellas de violencia fue hallado en las inmediaciones del Campo El Diez, en Culiacán; mientras que en Guasave, el cuerpo de un conocido futbolista de nombre José Carlos, fue hallado con huellas de violencia. Ninguno de los casos fue incluido en el reporte diario de homicidios.

Con estos datos, el mes de mayo cerró con 164 muertes violentas, 24 por ciento por encima de abril pasado.