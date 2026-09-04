Informe diario: matan a empleada municipal en Escuinapa; 9 homicidios, 2 feminicidios y 17 vehículos robados el jueves

Este jueves 3 de septiembre se registraron nueve homicidios dolosos y dos feminicidios en Sinaloa.
En Culiacán, uno de los dos hombres que había sido heridos tras un ataque a balazos en Los Alamitos murió en el hospital, se llamaba Luis Alberto y tenía 32 años. También, dos hombres fueron asesinados en un ataque a balazos en un autolavado del Fraccionamiento Los Ángeles.
Además, un ataque a balazos dejó un hombre muerto sobre La Costerita; se llamaba Óscar y tenía 42 años; su cuerpo quedó a un costado de la vialidad, donde autoridades localizaron casquillos percutidos.
En Mazatlán, un ataque a balazos dejó otro hombre muerto en la colonia Federico Velarde; la víctima permanece en calidad de desconocida. Hombres armados descendieron de un vehículo y, sin mediar palabra, dispararon en varias ocasiones contra el hombre que se encontraba dentro de una vivienda improvisada.
También, una agresión armada en Rinconada del Valle dejó otros tres muertos, entre ellos una mujer. El hecho ocurrió en el acceso a la colonia; las víctimas se encontraban cerca de una gallera cuando fueron atacadas a balazos por hombres que viajaban en un vehículo negro.
Un muerto y un herido dejó otro ataque a balazos en la colonia Lomas del Magisterio, en Culiacán; la agresión se registró este jueves dentro de una vivienda; ambas víctimas son hombres y aún no han sido identificadas.
Mientras que en plena Zona dorada, un hombre fue asesinado a balazos, se llamaba Raúl y tenía 33 años; hombres armados atacaron a la víctima afuera de un establecimiento ubicado sobre la calle Las Garzas; autoridades mantienen un operativo en el área turística.
En Escuinapa, Carolina, empleada del área de Presidencia del Ayuntamiento de Mazatlán fue asesinada dentro de su vehículo cuando salía de su casa; era maestra de educación especial y deja dos hijos, uno de ellos con autismo.
En otros hechos, dos jóvenes armados y con droga fueron detenidos en la Colonia Urías, en Mazatlán; agentes estatales les aseguraron dos pistolas, cartuchos y más de 50 gramos de presunta metanfetamina tras una persecución.
Con estos datos, la proyección para septiembre es de 248 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 17 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 803 muertes violentas y 4 mil 406 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 3 de septiembre de 2026 es de:
3,803 homicidios dolosos (5.2 diarios)
4,406 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)
12,418 vehículos robados (17.1 diarios)
3,921 personas detenidas (5.4 diarios)
211 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.0 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 24 muertes violentas para un promedio de 8.0 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 3 de septiembre de 2026 se han abierto 3 mil 069 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 406 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 41 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 13.7 diarios.