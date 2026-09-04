Informe diario: matan a empleada municipal en Escuinapa; 9 homicidios, 2 feminicidios y 17 vehículos robados el jueves

Este jueves 3 de septiembre se registraron nueve homicidios dolosos y dos feminicidios en Sinaloa.

En Culiacán, uno de los dos hombres que había sido heridos tras un ataque a balazos en Los Alamitos murió en el hospital, se llamaba Luis Alberto y tenía 32 años. También, dos hombres fueron asesinados en un ataque a balazos en un autolavado del Fraccionamiento Los Ángeles.

Además, un ataque a balazos dejó un hombre muerto sobre La Costerita; se llamaba Óscar y tenía 42 años; su cuerpo quedó a un costado de la vialidad, donde autoridades localizaron casquillos percutidos.

En Mazatlán, un ataque a balazos dejó otro hombre muerto en la colonia Federico Velarde; la víctima permanece en calidad de desconocida. Hombres armados descendieron de un vehículo y, sin mediar palabra, dispararon en varias ocasiones contra el hombre que se encontraba dentro de una vivienda improvisada.

También, una agresión armada en Rinconada del Valle dejó otros tres muertos, entre ellos una mujer. El hecho ocurrió en el acceso a la colonia; las víctimas se encontraban cerca de una gallera cuando fueron atacadas a balazos por hombres que viajaban en un vehículo negro.

Un muerto y un herido dejó otro ataque a balazos en la colonia Lomas del Magisterio, en Culiacán; la agresión se registró este jueves dentro de una vivienda; ambas víctimas son hombres y aún no han sido identificadas.

Mientras que en plena Zona dorada, un hombre fue asesinado a balazos, se llamaba Raúl y tenía 33 años; hombres armados atacaron a la víctima afuera de un establecimiento ubicado sobre la calle Las Garzas; autoridades mantienen un operativo en el área turística.

En Escuinapa, Carolina, empleada del área de Presidencia del Ayuntamiento de Mazatlán fue asesinada dentro de su vehículo cuando salía de su casa; era maestra de educación especial y deja dos hijos, uno de ellos con autismo.

En otros hechos, dos jóvenes armados y con droga fueron detenidos en la Colonia Urías, en Mazatlán; agentes estatales les aseguraron dos pistolas, cartuchos y más de 50 gramos de presunta metanfetamina tras una persecución.

Con estos datos, la proyección para septiembre es de 248 muertes violentas.