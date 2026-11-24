Este lunes 23 de noviembre se registraron un homicidio doloso y un feminicidio en Sinaloa. En Culiacán, Jonathan Alexander, de 31 años de edad, murió durante este lunes 23 de noviembre, luego de permanecer 13 días bajo atención médica tras ser atacado a balazos por el bulevar Las Torres. El hombre fue baleado cuando circulaba en una motocicleta, a la altura de la colonia Antonio Nakayama, en el sector Barrancos. El atentado ocurrió minutos antes de las 6:00 horas del 10 de noviembre, momento en que paramédicos de Cruz Roja Mexicana lo atendió y trasladó a un nosocomio. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, no pudo recuperarse y falleció casi dos semanas después. Su muerte no fue incluida en el reporte diario.

Por la noche, la fachada de un domicilio y una camioneta resultaron con daños luego de un ataque a balazos durante la noche de este lunes 23 de noviembre, en la colonia Libertad, al poniente de Culiacán. Los hechos se suscitaron sobre la calle Froylán Cruz Manjarrez, entre la avenida Ciro Ceballos y la calle Matías Rodríguez, a dos calles de la preparatoria Augusto César Sandino de la UAS.

En Mazatlán, una mujer de aproximadamente 30 años fue localizada sin vida y con huellas de violencia a un costado del Libramiento Mazatlán, de la autopista Tepic-Mazatlán, cerca de la comunidad de Palmillas, al sur del municipio. El hallazgo se registró este lunes 23 de noviembre, a la altura del kilómetro 256+200, en los carriles de circulación con dirección al sur. El cuerpo se encontraba entre ocho y 10 metros después del acotamiento.

Además, un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos cuando se encontraba afuera de su vivienda, en la colonia Coto Bello, colindante con el fraccionamiento Santa Teresa, en Mazatlán. De acuerdo con la información, hombres armados llegaron hasta donde se encontraba la víctima, quien descansaba bajo la sombra de un árbol, y le dispararon al menos 10 veces para después huir con rumbo desconocido.

También, un ataque armado dejó como saldo la fachada de una vivienda con daños materiales, luego de que hombres armados con armas largas dispararan ráfagas contra el domicilio. El ataque se registró a las 15:50 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Mar Patrimonial, entre el libramiento III y la calle Manuel Torres Serrano, del fraccionamiento Prado Bonito.

En Ahome, una riña a machetazos y a caballo desata pánico en el festejo del ejido Ahome Independencia. Videos difundidos en redes sociales captaron el enfrentamiento entre jinetes y asistentes frente a decenas de familias; autoridades municipales aún no confirman el saldo de lesionados o detenidos.

En el mismo sentido, una intensa persecución y detonaciones de arma de fuego se registró en el Ejido Mochis, luego de que elementos de la Secretaría de Marina iniciaran el seguimiento de un vehículo. De acuerdo con los primeros reportes de habitantes de la comunidad, fuertes ráfagas presuntamente de armas automáticas comenzaron a escucharse en las inmediaciones de las calles 16 de Septiembre y Guadalupe Victoria, lo que generó alarma entre los vecinos.

En otros hechos, personal de la Fiscalía General de la República realizó un cateo en una finca ubicada sobre las calles Plan de Guadalupe y Gonzalo Escobar, de la colonia Francisco I. Madero, en Mazatlán, donde decomisó animales exóticos. En el lugar fueron incautados cuatro tigres de bengala, dos adultos y dos cachorros, dos machos y dos hembras, así como cuatro pavorreales.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 14 casos en noviembre para un promedio de 0.61 mujeres asesinadas por día.