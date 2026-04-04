Informe diario: matan a otro policía en Culiacán; 8 homicidios y un hallazgo de restos en Viernes Santo

Este Viernes Santo, 3 de abril, se registraron ocho homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo siete al Gobierno Federal. En Culiacán, un hombre fue hallado asesinado en un domicilio de El Palmito, se llamaba José Armando y tenía 60 años; otro hombre fue hallado asesinado en la sindicatura de Aguaruto, quien fue identificado como Carlos Uriel y originario de Navolato.
También en la capital, y tras varias horas de espera, el cuerpo de un hombre asesinado fue levantado por las autoridades en la carretera que conduce a la sindicatura de Imala. Ya por la noche, un motociclista fue asesinado por La Costerita, se trataba de un policía municipal en activo de nombre José Luis, tenía 30 años, su homicidio no se sumó a la estadística y fue reportado como “agresión a la
En Aguaruto y por la noche, un ataque a balazos dejó una persona asesinada y otras dos heridas; las víctimas no han sido identificadas.
Otro ataque a balazos en la colonia Esthela Ortiz de Toledo dejó un hombre malherido de bala en la pierna y la pelvis; más tarde se confirmó su deceso en un hospital de la ciudad; fue identificado como Luis Fernando de 47 años. Por otro lado, un hombre identificado como Óscar Saúl fue asesinado a balazos dentro de un domicilio de la colonia Rotarismo de Culiacán, tenía 45 años.
Y por último, un hombre de nombre Aldo de 64 años murió en el hospital tras ser agredido a balazos en la colonia Emiliano Zapata, había sido baleado cuando transitaba en su bicicleta.
En Concordia, restos óseos fueron localizados en la comunidad de El Verde.
Con estos datos, abril proyecta para cerrar con 160 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía agregó dos denuncias.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 050 asesinatos y 3 mil 550 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 3 de abril de 2026 es de:
◉ 3,050 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,550 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 10,495 vehículos robados (18.4 diarios)
◉ 3,414 personas detenidas (6.0 diarios)
◉ 183 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en abril se han registrado 16 homicidios para un promedio de 5.3 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 3 de abril de 2026 se han abierto 2 mil 728 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 550 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en abril se han registrado 34 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 11.3 diarios.