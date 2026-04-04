Informe diario: matan a otro policía en Culiacán; 8 homicidios y un hallazgo de restos en Viernes Santo

Este Viernes Santo, 3 de abril, se registraron ocho homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo siete al Gobierno Federal. En Culiacán, un hombre fue hallado asesinado en un domicilio de El Palmito, se llamaba José Armando y tenía 60 años; otro hombre fue hallado asesinado en la sindicatura de Aguaruto, quien fue identificado como Carlos Uriel y originario de Navolato.

También en la capital, y tras varias horas de espera, el cuerpo de un hombre asesinado fue levantado por las autoridades en la carretera que conduce a la sindicatura de Imala. Ya por la noche, un motociclista fue asesinado por La Costerita, se trataba de un policía municipal en activo de nombre José Luis, tenía 30 años, su homicidio no se sumó a la estadística y fue reportado como “agresión a la

En Aguaruto y por la noche, un ataque a balazos dejó una persona asesinada y otras dos heridas; las víctimas no han sido identificadas.

Otro ataque a balazos en la colonia Esthela Ortiz de Toledo dejó un hombre malherido de bala en la pierna y la pelvis; más tarde se confirmó su deceso en un hospital de la ciudad; fue identificado como Luis Fernando de 47 años. Por otro lado, un hombre identificado como Óscar Saúl fue asesinado a balazos dentro de un domicilio de la colonia Rotarismo de Culiacán, tenía 45 años.

Y por último, un hombre de nombre Aldo de 64 años murió en el hospital tras ser agredido a balazos en la colonia Emiliano Zapata, había sido baleado cuando transitaba en su bicicleta.

En Concordia, restos óseos fueron localizados en la comunidad de El Verde.

Con estos datos, abril proyecta para cerrar con 160 homicidios.