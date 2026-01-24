Informe diario: matan a otro policía en Mazatlán, la Fiscalía tampoco lo cuenta: 5 homicidios y 9 vehículos robados el viernes

Este viernes 23 de enero se registraron cinco homicidios en Sinaloa pero la Fiscalía sólo reportó cuatro al Secretariado Federal.
En Culiacán, una persona fue hallada asesinada y envuelta en plástico en la colonia Centro Sinaloa, así como otra persona, originaria de Zacatecas, fue asesinada en la colonia Villa del Prado; una persona en condición de calle fue asesinada frente a una tienda de conveniencias en la colonia Bacurimí y una persona hallada asesinada en la colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos e identificada como Ángel Mauricio.
Por otro lado, un motopatrullero del Grupo Jaguar de la Policía Municipal de Mazatlán fue asesinado mientras trabajaba en la colonia Loma Bonita, en Mazatlán, cuyo caso quedó registrado en la carpeta de investigación por el delito de “homicidio por agresión a la autoridad” pero que no se agregó al conteo de homicidios mensual. Es el sexto policía asesinado en los 23 días de enero de 2026.
También se reportó la privación de la libertad de un joven de nombre Abraham en el Fraccionamiento Santa Teresa de Mazatlán, así como la desaparición de otro joven de 16 años y de nombre Jesús Ramón en la Isla Musala de Culiacán.
Con estos datos, enero se proyecta con 187 homicidios.
El Secretariado Federal no solo no agregó nuevos robos de vehículos, sino que reportó 659 menos en el acumulado histórico. Por su parte, la Fiscalía reportó nueve denuncias en la zona centro.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 726 asesinatos y 3 mil 159 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 23 de enero de 2026 es de:
◉ 2,721 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,159 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 9,372 vehículos robados (18.7 diarios)
◉ 2,058 personas detenidas (4.1 diarios)
◉ 169 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero se han registrado 139 homicidios para un promedio de 6.1 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 23 de enero de 2026 se han abierto 2 mil 496 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 159 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en enero se han registrado 457 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 19.9 diarios.