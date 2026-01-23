Informe diario: matan a policía municipal pero la Fiscalía no lo cuenta; 6 homicidios y 19 vehículos robados el jueves

Este jueves 22 de enero se registraron seis homicidios en Sinaloa pero la Fiscalía sólo reportó cinco al Secretariado Federal. Además del hallazgo de restos óseos.
En Culiacán, una persona fue localizada asesinada y con un mensaje criminal en el libramiento sur Benito Juárez; otra persona, un instructor y propietario de un gimnasio de nombre Cristian, falleció en el hospitala raíz de un ataque a balazos en la sindicatura de Costa Rica; una persona más fue asesinada en un domicilio de la colonia Lomas del Boulevard, se llama Óscar Alejandro y tenía 29 años; y una persona más falleció a raíz de un agresión a balazos en la colonia Nueva Galaxia, se llamaba José y tenía 45 años.
Asimismo, un colectivo de buscadoras reportó la localización de restos óseos en la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato.
Se informa también sobre el fallecimiento en un hospital de una persona que resultó herida en hechos ocurridos en la localidad de La Tuna de Abajo, municipio de Sinaloa, cuya carpeta de investigación quedó registrada por el delito de homicidio doloso, con fecha de los hechos el miércoles 21 de enero pasado.
Finalmente, la Fiscalía reportó el asesinato de César Eduardo, policía municipal de Culiacán, cuyo cuerpo fue dejado con un mensaje criminal a lado del Congreso del Estado, como “homicidio por agresión a la autoridad” pero no lo sumó al conteo de homicidios. En lo que va de 2026 ya son cinco agentes de seguridad asesinados en el Estado.
Por otro lado, un hombre que realizaba ejercicio en el Parque Constitución de Culiacán fue privado de la libertad por particulares ya entrada la noche.
Además, en un operativo realizado por autoridades estatales y federales, realizó el traslado desde Quilá a Culiacán, de diez vehículos asegurados y que contaban con reporte de robo.
Con estos datos, enero se proyecta con 189 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 19 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 721 asesinatos y 3 mil 156 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 22 de enero de 2026 es de:
◉ 2,721 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,156 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 9,363 vehículos robados (18.7 diarios)
◉ 2,058 personas detenidas (4.1 diarios)
◉ 169 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.3 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero se han registrado 134 homicidios para un promedio de 6.1 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 22 de enero de 2026 se han abierto 2 mil 496 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 156 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en enero se han registrado 448 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 20.4 diarios.