Informe diario: matan a policía municipal pero la Fiscalía no lo cuenta; 6 homicidios y 19 vehículos robados el jueves

Este jueves 22 de enero se registraron seis homicidios en Sinaloa pero la Fiscalía sólo reportó cinco al Secretariado Federal. Además del hallazgo de restos óseos.

En Culiacán, una persona fue localizada asesinada y con un mensaje criminal en el libramiento sur Benito Juárez; otra persona, un instructor y propietario de un gimnasio de nombre Cristian, falleció en el hospitala raíz de un ataque a balazos en la sindicatura de Costa Rica; una persona más fue asesinada en un domicilio de la colonia Lomas del Boulevard, se llama Óscar Alejandro y tenía 29 años; y una persona más falleció a raíz de un agresión a balazos en la colonia Nueva Galaxia, se llamaba José y tenía 45 años.

Asimismo, un colectivo de buscadoras reportó la localización de restos óseos en la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato.

Se informa también sobre el fallecimiento en un hospital de una persona que resultó herida en hechos ocurridos en la localidad de La Tuna de Abajo, municipio de Sinaloa, cuya carpeta de investigación quedó registrada por el delito de homicidio doloso, con fecha de los hechos el miércoles 21 de enero pasado.

Finalmente, la Fiscalía reportó el asesinato de César Eduardo, policía municipal de Culiacán, cuyo cuerpo fue dejado con un mensaje criminal a lado del Congreso del Estado, como “homicidio por agresión a la autoridad” pero no lo sumó al conteo de homicidios. En lo que va de 2026 ya son cinco agentes de seguridad asesinados en el Estado.

Por otro lado, un hombre que realizaba ejercicio en el Parque Constitución de Culiacán fue privado de la libertad por particulares ya entrada la noche.

Además, en un operativo realizado por autoridades estatales y federales, realizó el traslado desde Quilá a Culiacán, de diez vehículos asegurados y que contaban con reporte de robo.

Con estos datos, enero se proyecta con 189 homicidios.