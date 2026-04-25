Informe diario: persecución en Culiacán desata balacera y deja una agente herida; 9 homicidios y 17 vehículos robados el viernes

Este miércoles 24 de abril se registraron nueve homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, un motociclista aún sin identificar fue asesinado lo en la colonia Progreso; otra más, un hombre aún sin identificar, fue privada de la vida en la colonia 6 de Enero; una más fue hallada privada de la vida en un baldío en la colonia Los Huertos; otra, un motociclista que no ha sido identificado, fue asesinada en la colonia Las Cucas; otro hombre fue asesinado a bordo de una camioneta en la colonia Loma de Rodriguera; y otra, un hombre de unos 40 años, fue hallada de las manos y con el rostro encintado en la colonia Lomas del Boulevard.
En Mazatlán, una persona fue localizada sin vida, atada y boca abajo en la colonia La Sirena y dos personas más murieron tras un ataque a balazos en un taller de motocicletas en la colonia Lomas del Ébano, los fallecidos fueron identificados como Irvin Ernesto y Jesús, de 20 y 23 años respectivamente y al parecer eran hermanos.
En otros hechos de violencia, tres jóvenes resultaron heridos a balazos frente a una funeraria en la colonia Montebello de Culiacán, uno de ellos menor de edad; fueron identificados como Emiliano, de 20 años, quien recibió un disparo en el tórax, Ángel Elías, de 18 años, con impactos de bala en la espalda y un brazo y Brando de 17 años con que presentó impactos por proyectil de arma de fuego en el cuello, brazo derecho y pierna derecha.
Por otro lado, el despojo de una camioneta por el Bulevar Pedro Infante de Culiacán desató una persecución que derivó en una balacera en el sector y en la que una agente municipal resultó herida de bala.
Con estos datos, abril proyecta para cerrar con 124 homicidios.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 17 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 133 asesinatos y 3 mil 674 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 24 de abril de 2026 es de:
◉ 3,133 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,674 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 10,780 vehículos robados (18.2 diarios)
◉ 3,523 personas detenidas (6.0 diarios)
◉ 184 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.3 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en abril se han registrado 99 homicidios para un promedio de 4.1 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 24 de abril de 2026 se han abierto 2 mil 774 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 670 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en abril se han registrado 317 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 13.2 diarios.