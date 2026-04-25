Informe diario: persecución en Culiacán desata balacera y deja una agente herida; 9 homicidios y 17 vehículos robados el viernes

Este miércoles 24 de abril se registraron nueve homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, un motociclista aún sin identificar fue asesinado lo en la colonia Progreso; otra más, un hombre aún sin identificar, fue privada de la vida en la colonia 6 de Enero; una más fue hallada privada de la vida en un baldío en la colonia Los Huertos; otra, un motociclista que no ha sido identificado, fue asesinada en la colonia Las Cucas; otro hombre fue asesinado a bordo de una camioneta en la colonia Loma de Rodriguera; y otra, un hombre de unos 40 años, fue hallada de las manos y con el rostro encintado en la colonia Lomas del Boulevard.

En Mazatlán, una persona fue localizada sin vida, atada y boca abajo en la colonia La Sirena y dos personas más murieron tras un ataque a balazos en un taller de motocicletas en la colonia Lomas del Ébano, los fallecidos fueron identificados como Irvin Ernesto y Jesús, de 20 y 23 años respectivamente y al parecer eran hermanos.

En otros hechos de violencia, tres jóvenes resultaron heridos a balazos frente a una funeraria en la colonia Montebello de Culiacán, uno de ellos menor de edad; fueron identificados como Emiliano, de 20 años, quien recibió un disparo en el tórax, Ángel Elías, de 18 años, con impactos de bala en la espalda y un brazo y Brando de 17 años con que presentó impactos por proyectil de arma de fuego en el cuello, brazo derecho y pierna derecha.

Por otro lado, el despojo de una camioneta por el Bulevar Pedro Infante de Culiacán desató una persecución que derivó en una balacera en el sector y en la que una agente municipal resultó herida de bala.

Con estos datos, abril proyecta para cerrar con 124 homicidios.