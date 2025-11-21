Informe diario: se llevan a 2 mujeres en Mazatlán; 4 homicidios y 10 vehículos robados el jueves

Este jueves 20 de noviembre se registraron cuatro homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue asesinada en la colonia Miguel Hidalgo; otra en la calle Privada Mariano Escobedo, en la colonia 21 de Marzo; una más en la calle General José María Patoni, también en la colonia 21 de Marzo; y otra más en la sindicatura de Bacurimi.
En Mazatlán, se reportó que dos mujeres fueron privadas de la libertad en la colonia Palos Prietos, dejando a una menor abandonada que fue resguardada por el DIF y entregada a su familia; las dos mujeres ya cuentan con ficha de búsqueda.
Además, cuatro civiles armados fueron detenidos en el sector de Valle Alto, en Culiacán, en posesión de armas de grueso calibre, un vehículo y equipo táctico.
Con estos datos, noviembre se proyecta con 158 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía agregó 10 en la zona centro del estado.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 365 asesinatos y 2 mil 807 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 20 de noviembre de 2025 es de:
◉ 2,365 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,807 personas privadas de la libertad (6.4 diarios)
◉ 8,348 vehículos robados (19.1 diarios)
◉ 1,926 personas detenidas (4.4 diarios)
◉ 158 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 105 homicidios para un promedio de 5.3 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 19 de noviembre de 2025 se han abierto 2 mil 253 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 807 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en noviembre se han registrado 300 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 15 diarios.