Informe diario: visita Secretario de Marina Sinaloa; 3 homicidios, una mujer hallada sin vida y 8 vehículos robados el viernes

Este viernes 30 de octubre se registraron tres homicidios dolosos y el hallazgo de un cuerpo de una mujer en Mazatlán. En el puerto, encontraron flotando el cuerpo de una mujer cerca de la escollera de la Marina; el cadáver fue remolcado por elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático hacia una playa en la Avenida Sábalo Cerritos. Luego de las diligencias, el cuerpo de la víctima fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se espera sea reconocida y reclamada por sus familiares. No ha sido identificada.

También, mataron a un hombre en un parque de Villa Galaxia, en Mazatlán; un menor resultó herido como víctima colateral; la víctima mortal no ha sido identificada, mientras que Dylan, de 15 años, resultó herido de bala en un brazo sin estar relacionado con la agresión.

Además, balearon un departamento en Real del Valle, Mazatlán; los agresores arrojaron un arma y escaparon. No se reportaron personas lesionadas.

Mientras que en Culiacán, un motociclista que resultó herido durante una persecución militar en Los Mezcales, murió horas más tarde; la víctima fue identificada como Jesús Manuel “N”, de 34 años, originario de Tamazula, Durango, quien recibió heridas de bala durante los hechos registrados sobre la avenida Álvaro Obregón.

Por la mañana, un adulto mayor fue asesinado junto a un camión cargado de leña en el fraccionamiento Las Cerezas de Culiacán; Felipe, de 56 años y originario de La Pitayita, fue asesinado a balazos cerca del basurón municipal.

Ya por la noche, un ataque armado contra una vivienda en la Colonia Progreso dejó una mascota herida en Culiacán; el perrito, llamado ‘Pinto’, recibió un disparo en la pierna trasera izquierda y fue atendido por paramédicos.

En otros hechos, el Gobierno de Sinaloa y la Secretaría de Marina acordaron reforzar seguridad y recuperar espacios públicos en Mazatlán; la Gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, se reunió con el Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y representantes empresariales para abordar acciones de seguridad y reactivación económica.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 22 casos en octubre.