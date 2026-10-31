Informe diario: visita Secretario de Marina Sinaloa; 3 homicidios, una mujer hallada sin vida y 8 vehículos robados el viernes

Este viernes 30 de octubre se registraron tres homicidios dolosos y el hallazgo de un cuerpo de una mujer en Mazatlán. En el puerto, encontraron flotando el cuerpo de una mujer cerca de la escollera de la Marina; el cadáver fue remolcado por elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático hacia una playa en la Avenida Sábalo Cerritos. Luego de las diligencias, el cuerpo de la víctima fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se espera sea reconocida y reclamada por sus familiares. No ha sido identificada.
También, mataron a un hombre en un parque de Villa Galaxia, en Mazatlán; un menor resultó herido como víctima colateral; la víctima mortal no ha sido identificada, mientras que Dylan, de 15 años, resultó herido de bala en un brazo sin estar relacionado con la agresión.
Además, balearon un departamento en Real del Valle, Mazatlán; los agresores arrojaron un arma y escaparon. No se reportaron personas lesionadas.
Mientras que en Culiacán, un motociclista que resultó herido durante una persecución militar en Los Mezcales, murió horas más tarde; la víctima fue identificada como Jesús Manuel “N”, de 34 años, originario de Tamazula, Durango, quien recibió heridas de bala durante los hechos registrados sobre la avenida Álvaro Obregón.
Por la mañana, un adulto mayor fue asesinado junto a un camión cargado de leña en el fraccionamiento Las Cerezas de Culiacán; Felipe, de 56 años y originario de La Pitayita, fue asesinado a balazos cerca del basurón municipal.
Ya por la noche, un ataque armado contra una vivienda en la Colonia Progreso dejó una mascota herida en Culiacán; el perrito, llamado ‘Pinto’, recibió un disparo en la pierna trasera izquierda y fue atendido por paramédicos.
En otros hechos, el Gobierno de Sinaloa y la Secretaría de Marina acordaron reforzar seguridad y recuperar espacios públicos en Mazatlán; la Gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, se reunió con el Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y representantes empresariales para abordar acciones de seguridad y reactivación económica.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 22 casos en octubre.
Con estos datos, octubre proyecta para cerrar con 205 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó ocho nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 4 mil 130 muertes violentas y 4 mil 541 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 30 de octubre de 2026 es de:
◉ 4,130 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,556 personas privadas de la libertad (5.8 diarios)
◉ 12,822 vehículos robados (16.5 diarios)
◉ 4,053 personas detenidas (5.3 diarios)
◉ 216 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre se han registrado 194 muertes violentas para un promedio de 6.6 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 30 de octubre de 2026 se han abierto 3 mil 178 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 541 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículo
En robo de vehículo, en octubre se han registrado 215 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 7.2 diarios.