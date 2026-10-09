$!Suman 12 muertos en el penal de Mazatlán tras nueva riña y familiares muestran inconformidad

MAZATLÁN._ A 12 personas aumentó el número de fallecidos en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, después de que dos internos fueron encontrados sin vida la mañana de este viernes 9 de octubre, un día después del enfrentamiento armado en el reclusorio que dejó 10 muertos, entre ellos un niño de 2 años; y 17 personas lesionadas. El nuevo hallazgo fue reportado durante el pase de lista matutino, cuando las autoridades penitenciarias se percataron de que dos personas privadas de la libertad habían fallecido. De acuerdo con los primeros reportes, ambos presentaban heridas aparentemente provocadas con armas blancas. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó los dos decesos mediante un comunicado difundido a las 08:30 horas de este viernes, en el que informó que se trató de una riña registrada al interior de uno de los módulos del centro penitenciario. “La SSP Sinaloa informa que, este viernes 9 de octubre de 2026, la Dirección del Centro Penitenciario de El Castillo reportó que se registró una riña al interior de un módulo en la que lamentablemente perdieron la vida 2 Personas Privadas de la Libertad”, compartió.

Tras los hechos, el Grupo Interinstitucional desplegó un dispositivo para controlar la situación y brindar seguridad al resto de la población penitenciaria, así como al personal operativo y administrativo. La Fiscalía General del Estado fue notificada para iniciar las diligencias correspondientes, mientras que el personal de Trabajo Social del penal establecería comunicación con los familiares de las víctimas para proporcionarles información. La dependencia estatal sostuvo que el resto de la población penitenciaria se encontraba bien y que las autoridades mantenían presencia dentro y fuera de las instalaciones para preservar el orden.



Investigan homicidios y buscan esclarecer ingreso de armas La Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó que por el enfrentamiento armado del jueves 8 de octubre se abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso y se realizaban diligencias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión. Confirmó además el aseguramiento de armas cortas y la recolección de indicios balísticos relacionados con armas cortas y largas, añadiendo que personal de investigación continuaba trabajando dentro del reclusorio, en coordinación con autoridades estatales y federales. Asimismo, la investigación también contempla determinar cómo ingresaron las armas al centro penitenciario y establecer si existen responsabilidades por parte de servidores públicos o directivos del penal. “Toda la investigación es amplia, es abierta, le digo de todo lo que resulte o pudiera surgir de los actos que se realizan y todo es lo que se va a ir integrando a la carpeta”, dijo.



Identifican a los dos internos fallecidos este viernes En medio de la incertidumbre de los familiares que permanecían afuera del penal tras los dos hechos regitrados, el director de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, César Ramírez Huerta, informó que los dos internos fallecidos este viernes fueron identificados como Miguel y Carlos. Ramírez Huerta comunicó los nombres directamente a las personas que esperaban información en las inmediaciones del centro penitenciario, pidiendo a las personas mantener la calma y permitir que las autoridades realizaran las revisiones al interior del reclusorio para evitar que se repitieran hechos violentos como los registrados durante las últimas horas. “Quiero que sepan ustedes que a nadie se le está agrediendo, que se les está dando la alimentación. Denos la oportunidad de hacer nuestro trabajo”, expresó.

En este sentido, aseguró que los operativos se desarrollaban conforme a derecho y con respeto a los derechos humanos, así como también negó que los internos estuvieran siendo agredidos durante las inspecciones y sostuvo que recibían sus alimentos. El funcionario explicó que en las revisiones participaban elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, mientras que la Fiscalía se encargaba de las diligencias ministeriales, pidiendo evitar confrontaciones y recordó que el jueves algunas personas rompieron una cerca del centro penitenciario mientras exigían información sobre lo sucedido.



Suspenden visitas y familiares bloquean la carretera México 15 Ante la violencia registrada dentro del penal y las revisiones de seguridad implementadas por las autoridades, la Secretaría de Seguridad Pública estatal restringió temporalmente las visitas familiares al Centro Penitenciario El Castillo. La dependencia informó que el Grupo Interinstitucional se mantendría desplegado en las instalaciones para realizar inspecciones, garantizar la seguridad y preservar el orden, por lo que solicitó a los familiares evitar acudir al reclusorio mientras continuaban los operativos. Sin embargo, la restricción incrementó la incertidumbre entre las personas que buscaban conocer las condiciones de sus familiares recluidos, especialmente después de que se reportaran dos muertes adicionales durante la mañana del viernes.

Por tal motivo, alrededor de las 13:00 horas, familiares de personas privadas de la libertad bloquearon la carretera Internacional México 15, en la salida sur de Mazatlán, en ambos sentidos, para exigir información sobre el estado de salud de sus seres queridos. Los inconformes señalaron que las autoridades les habían negado el acceso al centro penitenciario y cuestionaron que, pese a que el fallecimiento de los dos internos había sido confirmado desde temprano, sus nombres se les comunicaran hasta cerca del mediodía. Asimismo, expresaron preocupación por versiones extraoficiales sobre presuntos maltratos a los reclusos y posibles restricciones en la entrega de alimentos, donde estas denuncias no habían sido confirmadas oficialmente al momento de la protesta. Por tal motivo, los familiares insistieron en que necesitaban información directa y verificable sobre las condiciones de los internos, así como garantías de que sus seres queridos se encontraban a salvo después de los dos episodios violentos.

Fue después de varias horas de espera y de la protesta que afectó la circulación en la México 15, que se permitió el ingreso de una primera comisión de 10 familiares al centro penitenciario, con el propósito de verificar las condiciones en las que se encontraban sus seres queridos. La intervención de Erik Tiznado, delegado de Derechos Humanos en la Zona Sur, permitió establecer el acuerdo con las autoridades penitenciarias para que un grupo representativo pudiera ingresar y comprobar el estado de salud de los internos. Ante esto, el director del penal, César Ramírez Huerta, informó que también ingresaría personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para realizar un recorrido por las instalaciones y posteriormente comunicar los resultados de la verificación. “Van a entrar ahorita gente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que verifiquemos. No van a entrar todos, porque no van a poder entrar y quiero que lo entiendan”, señaló.

El funcionario explicó que el acceso sería limitado por cuestiones de seguridad, debido a las revisiones que se realizaban dentro del centro penitenciario. Tras ingresar y salir del penal, los 10 familiares informaron al resto de las personas que los internos se encontraban bien, pero el reporte no fue suficiente para disipar la preocupación de quienes permanecían afuera, por lo que volvieron a expresar su inconformidad y solicitaron una verificación más amplia. Ante la presión, se acordó permitir el ingreso de una persona por cada uno de los 19 módulos del centro penitenciario, con la intención de que cada representante comprobara las condiciones de los internos de su respectivo módulo y transmitiera la información al resto de las familias. Dicha medida buscaba ofrecer mayores garantías a las personas que continuaban esperando noticias, luego de dos jornadas consecutivas de violencia dentro del reclusorio. Además, autoridades del Centro Penitenciario El Castillo se comprometieron a restablecer las visitas familiares este sábado a partir de las 10:00 horas, una vez concluidas las diligencias correspondientes de la Fiscalía General del Estado por los hechos violentos registrados al interior del reclusorio.