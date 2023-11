La espera llegó a su fin, este jueves Grupo Noroeste llevará a cabo la presentación de la segunda temporada de la serie-documental A qué sabe Sinaloa, evento que se realizará dentro del entorno natural del Jardín Botánico de Culiacán con una cena de gala en beneficio a la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa IAP. A qué sabe Sinaloa es una docuserie que narra, a través de los ojos de y las vida de ocho chefs del estado, la gastronomía sinaloense en toda su tradición, evolución y propuesta. El objetivo es dar a conocer la cocina sinaloense desde su origen hasta su estado actual, enorgullecerse de ella y construir a partir de ahí un movimiento que trascienda y permita construir una conversación diferente sobre lo que es Sinaloa. En esta segunda temporada, la cocina sinaloense se verá reflejada a través de la visión de ocho reconocidos chefs del estado, de quienes aquí se escribe una breve semblanza, y quienes además, serán los encargados de deleitar a los asistentes con un menú de cuatro tiempos, del cual se habla más adelante.

El Jardín Botánico de Culiacán será la beneficiada de la Cena con Causa donde se presentará la segunda temporada de ‘A qué sabe Sinaloa’.

Daniel Soto.

Daniel Soto Chef Ejecutivo del Restaurante El Caprichito (Culiacán) Es originario de Tijuana, Baja California Norte, tiene 12 años viviendo en Culiacán. Es egresado de la Culinary Art School, en Tijuana. “Ser parte de A qué sabe Sinaloa para mí es motivo de agradecimiento, me da un sentimiento de pertenencia y compromiso porque me da la oportunidad de ser parte de este proyecto tan importante para toda la comunidad sinaloense y sobre todo para la gastronomía, siento una responsabilidad muy grande, pero también me da alegría”

Carolina Zatarain.

Carolina Zatarain Chef del Restaurante Yuzu Mar & Grill (Mazatlán) Es originario de Mazatlán, es egresada de la Carrera de Turismo en la Universidad Autónoma de Sinaloa, estudio además la Carrera de Gastronomía en la Escuela Madeleine. “Para mí formar parte de este proyecto representa mucho porque me da a entender que valoran mi trabajo y toda mi trayectoria a lo largo de todos estos años. Durante la semana que estuve trabajando con ellos, experimenté toda una serie de sentimientos encontrados, llevándome a recordar cosas, probar cosas nuevas, convivir con gente que no conocías y sobre todo, mostrar el sabor de Sinaloa a través de personas talentosas, y creo que este momento será un pedacito en la historia de mi vida que brillará por siempre”.

Clark León

Chef Clark León Chef y empresaria, fundadora de Clark’s Open Table (Culiacán) Originaria de Los Ángeles, California, es egresada de la California Culinary Academy, en San Francisco y de Le Cordon Bleu (Academie D’Art Culinaire de París). “Estoy encantada, sumamente orgullosa de ser parte de este proyecto porque sé que es algo importante que representa a nuestro estado, y yo amo a Sinaloa. Mi mejor deseo con A qué sabe Sinaloa, es que con las personas con las que compartamos esto puedan disfrutar de este viaje culinario, abriendo oportunidades para distintos lugares que son muy buenos y que aún existen”.

Ignacio Osuna.

Ignacio Osuna Chef, empresario y fundador del Restaurante Villa Unión Brasa & Masa (Culiacán). Es originario de Mazatlán, Ingeniero en Industrias Alimentarias del Tecnológico de Monterrey, Posgrado en Ciencias de Cárnicos y Ciencias de la Panificación en la Universidad de Kansas City y en el Instituto Americano de Panificación, respectivamente. “Para mí es un honor formar parte de A qué sabe Sinaloa, agradezco me hayan considerado para esto, es un reconocimiento no para mí, sino para todo lo que hemos hecho en equipo en Villa Unión Masa & Brasa, y creo es nuestra responsabilidad de comenzar a dar a conocer lo que hacemos aquí en Sinaloa, generando una conversación positiva”.

Daniel González.

Daniel González Chef del Restaurante Casa Bon (Culiacán) Es originario de Mazatlán. Estudió cocina en la ciudad de Puebla, además de realizar prácticas gastronómicas en España, también estuvo en el Caribe, Ciudad de México y Estados Unidos. “Yo estoy agradecido con Adrián y con Isaac y con toda la gente que hizo esto posible, creo vale mucho la pena mostrar el Sinaloa que no es el escandaloso con el que nos quieren asociar, y vale la pena exponerlo de esta forma, la cual fue muy divertida, bonita, donde todos nos sentimos conectados”.

Jorge Zorrilla.

Jorge Zorrilla Chef, empresario y fundador del Restaurante Cerritos Gastrobar y de Los Sanguches (Mazatlán) Cuenta con estudios en Gastronomía, en el Instituto Culinario de México, en Monterrey. Universidad de San Ignacio de Loyola, en Perú y Diplomado en cocina mexicana en Ambrosía, en la Ciudad de México. “Quise hacer una tesis sobre la gastronomía sinaloense, pero no hallé documentos, literatura, no lo pude capitalizar en ese momento; pero me parece formidable que a través de documentales como ‘A qué sabe Sinaloa’, se esté resaltando todo lo que tenemos”.

Irma Tarín.

Irma Tarín Chef Creativa de Restaurantes El Farallón (Culiacán, Los Mochis y Hermosillo) Es egresada de la carrera de psicología organizacional del Tec de Monterrey, con experiencia en la cocina del Restaurante Pangea y con estudios de gastronomía en Nueva York. “A qué sabe Sinaloa me parece un proyecto inolvidable, importante para dar a conocer lo bonito de este estado, un lugar que tiene una de las mejores gastronomías, y yo estoy por demás contenta por participar. Lo que se mostrará aquí es solo una pincelada, porque no solo somos ocho chefs, Sinaloa tiene mucho talento, y deseo vean un poco de lo que hacemos aquí, tanto a los sinaloenses como a personas de otros lugares, para que vengan a visitarnos y disfruten lo que somos a través de la comida”.

Jesús Contreras.

Jesús Contreras Chef, empresario y fundador del Restaurante Fugu Sushi (Guasave) Es originario de Lagos de Moreno, empezó su carrera en Guasave en el Instituto de Estudios Superiores ISIMA; posteriormente en escuela de gastronomía. Su formación en la cocina fue en Chicago Illinois. “La cocina siempre ha formado parte de mi vida, siempre ha sido un motivo en casa, estar a un lado de la cazuela compartiendo con la familia. La traigo en las venas y con este proyecto no la pensé, me subí en él porque Guasave tenía que estar presente en A qué sabe Sinaloa, esta experiencia para mí fue increíble, y estoy agradecido con todo el equipo de producción porque la pasamos muy bien, cocinamos, comimos, y no tengo palabras para esto, creo que este espacio mostrará a otros chefs que están haciendo cosas buenas”.

Cena con causa (Aún quedan lugares disponibles) La presentación del documental se realizará dentro de una cena con causa en el Jardín Botánico de Culiacán este jueves 16 de noviembre a las 19:00 horas, a beneficio de la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, con un costo de 1,800 +iva, donde se ofrecerá un menú de cuatro tiempos creado por los ocho chefs participantes. Menú de la Cena Primer tiempo, a cargo de Carolina Zatarain, chef del restaurante Yuzu Mar & Grill - Tiradito de Marlin ahumado en frío, con salsa ponzu con chile serrano tatemado y wontons. Segundo tiempo, a cargo de los chefs Jorge Zorrilla y Daniel Soto, de Cerritos Gastrobar y El Caprichito, respectivamente. - Porkbelly cocinado por 36 horas en salsa dulce de barbacoa acompañado de ensalada fresca de pera, manzana y aliño de naranjita. Plato Principal, a cargo de los chefs Clark León y Jesús Contreras, de Clark’s Open Table y Fugu Sushi, respectivamente. -Asian New York Steak -Japanese Ahi Tuna -Hongo silvestre -Puré de calabaza - Seaweed caviar -Bernaissa con Ahi/guayaba -Beurre Blanc de Ahi/guacamaya Postre, a cargo de Irma Tarín e Ignacio Osuna, de El Farallón y Villa Unión Brasa & Masa, respectivamente. Shortcake de elote tierno y cremoso de nata. Tierra de coricos y leche quemada ahumada. Panadería de acompañamiento, a cargo de Ignacio Osuna, de Villa Unión Brasa y Masa.

Integrantes del Taller de Ópera de Sinaloa.

Compañía Folclórica Sinaloense.