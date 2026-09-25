Informe diario: ataque armado en restaurante del Tres Ríos en Culiacán deja 1 muerto y 7 heridos; 6 homicidios y 8 vehículos robados el jueves

Este jueves 24 de septiembre se registraron seis homicidios dolosos en Sinaloa y el hallazgo de un hombre sin vida en El Fuerte. En Mazatlán, dos internos del penal de El Castillo murieron tras presentarse una riña entre ellos con arma blanca; una de las víctimas fue identificada como Cristian Daniel, de 20 años, quien había ingresado al penal apenas el pasado 1 de septiembre.
En Culiacán, un ataque a balazos dentro de un restaurante de comida asiática ubicado en el sector Tres Ríos dejó una persona asesinada y siete más heridas, entre ellas una mujer. Uno de los heridos es el cantante de regional mexicano Víctor Valverde, quien está fuera de peligro. Las víctimas fueron trasladadas a distintos hospitales para ser atendidas.
También, un hombre fue asesinado por el bulevar Leyva Solano en el primer cuadro de Culiacán. La víctima fue identificada como “El Pepe”, sin que se dieran mayores detalles de su identidad.
Otro hombre fue asesinado a balazos afuera de un expendio en Loma de Tamazula, en Culiacán; la víctima, que permanece sin identificar, fue atacada la noche de este jueves sobre la Avenida Tamazula.
Pasadas las 10 de la noche, un hombre asesinado a balazos fue hallado en el basurón municipal de Culiacán; la víctima fue localizada la noche de este jueves con las manos esposadas hacia la espalda y el rostro cubierto.
En El Fuerte, encontraron a un adulto mayor sin vida; tenía un balazo en la cabeza; el cuerpo de Efrén, de 68 años, fue localizado por un familiar al interior de su vivienda en la comunidad Presa Josefa Ortiz de Domínguez, durante la mañana de este jueves.
En otros hechos, 4 civiles armados fueron detenidos tras ataque contra vivienda en la colonia Díaz Ordaz, Culiacán; los civiles fueron localizados dentro del domicilio atacado este jueves; autoridades también aseguraron armamento y casquillos percutidos.
Además, las autoridades reportaron la captura del presunto responsable del asesinato de Jesús Alfredo Cuén Ojeda, hermano de Héctor Melesio Cuén. A 14 años del crimen ocurrido en Culiacán, la FGE detuvo a Florentino “N”, señalado por el asesinato. En el caso también fueron detenidas otras cuatro personas.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 19 casos en lo que va de Septiembre.
Con estos datos, la proyección para septiembre es de 141 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó ocho nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 892 muertes violentas y 4 mil 424 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 23 de septiembre de 2026 es de:
◉ 3,892 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,424 personas privadas de la libertad (5.9 diarios)
◉ 12,570 vehículos robados (16.9 diarios)
◉ 3,988 personas detenidas (5.4 diarios)
◉ 211 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 113 muertes violentas para un promedio de 4.7 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 22 de septiembre de 2026 se han abierto 3 mil 120 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 424 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 193 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 8.0 diarios.