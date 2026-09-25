Informe diario: ataque armado en restaurante del Tres Ríos en Culiacán deja 1 muerto y 7 heridos; 6 homicidios y 8 vehículos robados el jueves

Este jueves 24 de septiembre se registraron seis homicidios dolosos en Sinaloa y el hallazgo de un hombre sin vida en El Fuerte. En Mazatlán, dos internos del penal de El Castillo murieron tras presentarse una riña entre ellos con arma blanca; una de las víctimas fue identificada como Cristian Daniel, de 20 años, quien había ingresado al penal apenas el pasado 1 de septiembre.

En Culiacán, un ataque a balazos dentro de un restaurante de comida asiática ubicado en el sector Tres Ríos dejó una persona asesinada y siete más heridas, entre ellas una mujer. Uno de los heridos es el cantante de regional mexicano Víctor Valverde, quien está fuera de peligro. Las víctimas fueron trasladadas a distintos hospitales para ser atendidas.

También, un hombre fue asesinado por el bulevar Leyva Solano en el primer cuadro de Culiacán. La víctima fue identificada como “El Pepe”, sin que se dieran mayores detalles de su identidad.

Otro hombre fue asesinado a balazos afuera de un expendio en Loma de Tamazula, en Culiacán; la víctima, que permanece sin identificar, fue atacada la noche de este jueves sobre la Avenida Tamazula.

Pasadas las 10 de la noche, un hombre asesinado a balazos fue hallado en el basurón municipal de Culiacán; la víctima fue localizada la noche de este jueves con las manos esposadas hacia la espalda y el rostro cubierto.

En El Fuerte, encontraron a un adulto mayor sin vida; tenía un balazo en la cabeza; el cuerpo de Efrén, de 68 años, fue localizado por un familiar al interior de su vivienda en la comunidad Presa Josefa Ortiz de Domínguez, durante la mañana de este jueves.

En otros hechos, 4 civiles armados fueron detenidos tras ataque contra vivienda en la colonia Díaz Ordaz, Culiacán; los civiles fueron localizados dentro del domicilio atacado este jueves; autoridades también aseguraron armamento y casquillos percutidos.

Además, las autoridades reportaron la captura del presunto responsable del asesinato de Jesús Alfredo Cuén Ojeda, hermano de Héctor Melesio Cuén. A 14 años del crimen ocurrido en Culiacán, la FGE detuvo a Florentino “N”, señalado por el asesinato. En el caso también fueron detenidas otras cuatro personas.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 19 casos en lo que va de Septiembre.